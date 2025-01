Estas son las cortitas del jueves 16 de enero de 2025

DINA BOLUARTE

¿Libertad de qué…?

A la ceremonia de apertura del año jurisdiccional del Tribunal Constitucional (TC) asistió la presidenta de la República, Dina Boluarte, y allí destacó, muy suelta de huesos, que en el país “hay absoluta libertad de prensa e información”. Uhmm, sí pues, y es por esa libertad de prensa que la población ha podido tener información sobre sus Rolex prestaditos, Los Waykis en la Sombra y sus negados y más que evidentes retoquitos faciales. A ver si ahora que se jacta de esa libertad se anima a responderle a los periodistas de los que se sigue corriendo como si fuera el correcaminos.

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

Mala cara

Y como el mal ejemplo cunde, ahora resulta que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también huye de la prensa. Lo hizo ayer, en la misma ceremonia a la que asistió su jefecita. Algunos periodistas lo llamaron para declarar, pero él, con cara de poquísimos amigos, no volteó y siguió de largo. ¿Será que anda malhumorado por el pedido del Ministerio Público que lo ha conminado a entregar el chip de su celular, utilizado entre abril y julio del año pasado, su cuenta en iCloud y la respectiva contraseña? Uhm, eso le pasa por querer pasarse de vivo.

JOSÉ BALCÁZAR

Mal fichaje

Y faltando pocos meses para que se convoque a las elecciones generales de 2026 siguen las movidas en los partidos políticos. José Balcázar —quien alcanzó una curul con la camiseta de Perú Libre, renunció a la bancada dizque de manera irrevocable y luego volvió—, se ha afiliado al partido Ahora Nación que lidera el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería Alfonso López-Chau. El legislador no solo ha justificado los matrimonios infantiles, también ha sido denunciado por la Fiscalía por la presunta apropiación de más de S/348 mil del Colegio de Abogados de Lambayeque. ¡Vaya joyita que se han conseguido!

ALBERTO OTÁROLA

¡A mí, que me busquen!

El expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola reapareció y se pronunció sobre la inspección fiscal en una de sus oficinas. “Me acusaron de haberle dado dinero a los congresistas, la diligencia es a mi entera solicitud, y he pedido por escrito levantar la reserva bancaria y el secreto de las comunicaciones. (…) A mí que se me busque, no soy ningún corrupto, que se investigue a los corruptos”, alegó. Chispas, ¿a qué corruptos se referirá, no? Él que estuvo taaaaanto tiempo en el gobierno de doña Dina.

EDUARDO SALHUANA

Aliado a la vista

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, comentó que la decisión judicial de anular la orden de prisión preventiva contra el hermanísimo le parece “razonable” y demuestra que en el Perú “hay garantía de doble instancia”. Uy sí. O sea que nada tiene que ver el vínculo de Nicanor Boluarte con la presidenta de la República. Noooo. ¡Qué bah!