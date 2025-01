Estas son las cortitas de sábado 11 de enero de 2025

DINA BOLUARTE

Malas vibras

Parece que la presidenta Dina Boluarte ha empezado el año con el pie izquierdo. ¡Cómo no con ese 4% de aprobación —según Ipsos— con que terminó 2024! En fin, resulta que la vieron por Lurigancho y no faltó quien le preguntara a qué se debía su presencia en el lugar. Con cara de ‘mírame, pero no me hables’, la mandataria respondió: “No estamos de paseo, señor, estamos verificando el trabajo de descolmatación de la quebrada”. Ay, doña Dina, ¿y por qué se esponja? Si le preguntan es porque les sorprende verla por esos lares.

Imagen

PERÚ LIBRE Y MADURO

Dios los cría…

Y como no podía ser de otra manera, desde la clandestinidad, el prófugo dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, saludó la fraudulenta juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. A él se sumaron algunos de sus seguidores, como la congresista María Agüero, quien —según su colega Flavio Cruz— tenía la representación del lapicito en la ceremonia, aunque ella no ha publicado ninguna foto, y más bien se ha dedicado a postear en favor del dictador. Juntos y revueltos.

Imagen

JOSÉ JERÍ

Al banquillo

La bancada de Somos Perú escuchará la próxima semana los descargos del congresista José Jerí, denunciado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una mujer de 31 años quien, al momento de los hechos, ha señalado, se encontraba en estado de inconsciencia. A partir de sus declaraciones, el bloque se pronunciará sobre la continuidad del legislador en el grupo aunque, por lo pronto, el partido ya suspendió sus derechos partidarios.

Imagen

CONGRESO

Bajo investigación

La Contraloría General ha iniciado la recopilación de toda la información relacionada con las contrataciones del personal de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, que hasta hace poquito estuvo a cargo de Jorge Torres Saravia, hoy involucrado en la presunta existencia de una red de prostitución en el Parlamento. Casi en paralelo, el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, salió a decir que del tema no hay nada y que todo “no son más que rumores”. Uhm, mejor espere el resultado de las investigaciones, no vaya a tener sorpresas.