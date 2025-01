Estas son las cortitas de martes 7 de enero de 2025

Dina Boluarte - I

Contra fiscales y jueces

Apenas han transcurrido seis días de este 2025 y la presidenta no ha dejado de disparar. Sus balas apuntaron ahora a los fiscales y jueces a quienes volvió a pedir que no liberen a los delincuentes. Dina Boluarte pretende de esta manera culpar a otros de su fracaso —y el de su insalvable ministro del Interior, también— en la lucha contra la criminalidad. Una exigencia que no va acorde con su demora de 22 días en tomar postura sobre la ley que restablece la detención preliminar sin flagrancia y que sí resulta perjudicial en la lucha contra la criminalidad.

Dina Boluarte - II

Una promesa más

Pero la mandataria que, desde que asumió el cargo, no ha sabido cómo enfrentar la criminalidad, se atrevió ayer a asegurar que este 2025 su Gobierno, que ni siquiera le hizo cosquillas a la delincuencia, “dará duros golpes al crimen organizado” y que no parará hasta reducir de manera considerable y significativa la criminalidad. “Este 2025 será mañana, tarde y noche, todos los días de la semana, del mes y del año, dedicados a conseguir la seguridad de cada peruano”, adelantó Boluarte. Lo mismo prometió el año pasado y miren cómo estamos. Qué miedo.

César Acuña

La primera del año

Año nuevo, ‘acuñada’ nueva. El líder de Alianza para el Progreso (APP) no ha tardado en hacer noticia con sus insuperables discursos. En medio del escándalo que involucraría a allegados a su partido en una presunta red de trata de personas en el Congreso, César Acuña se pronunciaba sobre un candidato a las próximas elecciones cuando nos entregó una frase más para su interminable repertorio: “Dime con quién eres y te diré quién eres”, dijo, muy seguro además de que así es el refrán. Un año que promete para el excandidato.

Rosío Torres

‘Mochasueldo’ en apuros

El Poder Judicial autorizó que se levante el secreto de las comunicaciones de la congresista Rosío Torres, la primera legisladora investigada por presuntamente recortarle el sueldo a sus trabajadores. Para el juez Juan Carlos Checkley la medida contra la pionera del club de los ‘mochasueldos’ es idónea, necesaria, proporcional e imprescindible debido a que, de otra forma, no sería posible obtener pruebas suficientes, inmediatas y urgentes para la investigación. Ahora, pues.