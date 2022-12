Desadaptados castillistas

Agresión a periodistas

La Asociación Nacional de Periodistas se solidarizó con la colega Josefina Townsend quien fue agredida el último miércoles cuando realizaba cobertura informativa en las inmediaciones del Congreso de la República. Desadaptados no solo la persiguieron, insultaron y arrojaron botellas de plástico sino que le jalaron el cabello y la patearon. Ayer, en los exteriores de la Diroes, donde está recluido Pedro Castillo, también hubo agresiones contra los periodistas. ¿Y las autoridades?

Oficina bajo lupa

¿Y el primer ‘damo’?

Y ahora que Dina Boluarte es la nueva inquilina de Palacio de Gobierno, nos preguntamos qué pasará con la dizque Oficina de Apoyo al Cónyuge del presidente de la República que con tanta pompa, y sobre todo recursos, reactivó el ahora detenido Castillo Terrones. Dicha instancia cuenta con un presupuesto que se destina al pago de asesores, personal, partidas para viajes etc. etc. etc. sin que represente ningún beneficio para la población. A ver qué responden desde el Ejecutivo...

Defensores ad honorem - I

Los desvaríos de ‘Puka’

Parece que los fans enamorados del profesor de Chota no asimilan aún la fallida intentona golpista de su líder. Solo así se entiende que Guido ‘Puka’ Bellido elucubre que Castillo “no se encontraba dentro de sus facultades” cuando leyó su discurso de disolución del Parlamento e, incluso, pida que se le someta a una prueba toxicológica. Con todo el desastre y barrabasadas que cometió el profe en su corto gobierno, ¿cree aún que alguna vez actuó en su sano juicio?

Defensores ad honorem - II

Sin vergüenza

Y a diferencia de él, otros como el congresista Roberto Sánchez –quien fungió de ministro de Comercio Exterior desde julio de 2021– prefieren quitar cuerpo sin vergüenza. Según el vocero a 24/7 de Castillo, él estuvo en Palacio al momento del discurso pero nunca supo nada. “Nos enteramos a través de la TV”, dijo. Uy sí, a ver quién le cree. Su colega Katy Ugarte no se quedó atrás y dijo que el mensaje golpista solo “fue un decir”.

Directo desde Doha

El filósofo de Qatar

Y directo desde Doha, Qatar, llegó a Trujillo, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien estuvo celebrando ayer los 21 años de creación de su grupo político. Haciendo oídos sordos a quienes criticaron su viaje en plena crisis política, Acuña ensayó una curiosa explicación sobre lo ocurrido con Castillo. Sostuvo que como él sabía que iba a ser vacado, prefirió dar un golpe para que se diga que fue detenido por golpista y no por corrupto. ¿¿¿??? “Ha pasado lo que tenía que haber pasado”, añadió. ¡Qué pensamiento tan profundo!