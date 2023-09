DIGNA QUE INDIGNA - I

Robando cámara…

Tremenda batahola se desató en el Congreso cuando en la plataforma de Microsoft Teams, a través de la cual participaban de manera virtual algunos congresistas en la sesión del Pleno, en la cámara de la escurridiza Digna Calle, de Podemos Perú, no apareció ella sino su esposo Arón Espinoza. ¿Qué cosa? ¿Fue entonces él quien votó en contra de autorizar el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos?

DIGNA QUE INDIGNA - II

Mujer vieja

El hecho generó fastidio, incluso de su colega de bancada Kira Alcarraz, quien lamentó que “por estupideces” y “no tener cuidado con sus cosas”, Calle exponga al Parlamento a las críticas. “Es algo que pudo haber evitado. Tienes celular, lo dejas ahí, nadie lo toca, tengamos cuidado, (….) eso es parte de tu función, de tu trabajo, eres mujer vieja, sale el pantallazo, sale el esposo… estoy sorprendida”, declaró. A quien sí no le entran balas es a su jefecito José Luna Gálvez, quien acusó a los periodistas de tratar el tema como “cortina de humo?”. Esteee, sí, cómo no. A ver si Alcarraz le da unas clasecitas de decencia… y de vergüenza.

MARTHA MOYANO

FP en el gabinete

La fujimorista Martha Moyano se esponjó cuando le recordaron que una integrante del equipo técnico de campaña de Keiko Fujimori, Miriam Ponce, es ahora la nueva ministra de Educación. “Para empezar, dejamos claro algo: Fuerza Popular no ha enviado a nadie en su representación ¿ya? Que quede clarísimo, no hay ningún acuerdo, por si acaso, no hay nadie que haya dicho: ‘oye, este es el ministro, colóquenlo’, eso no es verdad”. Uhmm, ¿le creemos?

DINA BOLUARTE

“Asesino” en la Diroes

La presidenta Dina Boluarte viajará a Nueva York, Estados Unidos, donde participará del 17 al 21 de septiembre en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Por lo pronto, la mandataria replicó ayer, desde Pichanaqui, a quienes la tildan de asesina: “A ellos les digo: ‘no les tengo miedo, el asesino está bien preso en la Diroes, que él responda por las muertes…”, en alusión a su examiguis Pedro Castillo. ¡Qué fuerte!

VIDEO RECOMENDADO