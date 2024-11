Estas son las cortitas de hoy viernes 8 de noviembre de 2024

Wilfredo Oscorima - i

El ‘wayki’ en Palacio

¡Y reapareció el ‘wayki’! Wilfredo Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho y, sobre todo, pinky friend de la presidenta Dina Boluarte, fue hasta Palacio de Gobierno, más precisamente a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros —ubicada en una ala de la Casa de Pizarro—. Hasta allí llegó para participar en una reunión de gobernadores convocada por el premier Gustavo Adrianzén con miras a la realización del foro APEC. Al terminar el cónclave, todos juntos como hermanos salieron y se ubicaron en las escalinatas para la foto oficial. Bueeeno, no todos, el ‘wayki’ estuvo no habido.

Wilfredo Oscorima - ii

Donde hubo fuego…

¿A dónde se habrá dado su escapadita, no? Porque, ojo, la PCM está conectada internamente con el Despacho Presidencial. ¿Habrá ido a visitar a su ‘hermanita’? Él dijo que no, que se reunió con el viceministro de Gobernanza. Uhm. Eso sí, no dudó en sacar cara por Boluarte cuando se le pidió su opinión sobre su desempeño en el marco de APEC. “A pesar de todas las dificultades, creo que va a sacar adelante (el foro) y (eso) va a beneficiar al país”, indicó. Ay, qué tierno. En cuanto a la vacancia presidencial, el ‘wayki’ se puso de costado. “Eso no es mi tema, es tema del Congreso”, respondió.

Martín Vizcarra

Pierde el tiempo

Parece que Martín ‘el vivo’ Vizcarra, pese a que se encuentra en pleno juicio oral por el caso Lomas de Ilo, anda con mucho tiempo libre, tanto que no para de grabar tiktoks. En uno de los más recientes dijo estar alegre por llegar a casa “y encontrar a las dos perritas alegres y juguetonas que realmente le ponen color a la vida…”, en alusión a sus ya populares mascotas Morita y Lulú. Por lo visto, no tiene quién más lo espere.

Al congreso

Llegan los alienígenas

El congresista Germán Tacuri, exintegrante de Perú Libre, ha organizado para mañana sábado 9 un foro sobre ¡alienígenas tridáctilos! Como al hoy legislador de Bloque Magisterial no le entran balas dice que “respeta” las opiniones en contra de esa actividad, pero sí o sí realizará el evento, lo cual no sería cuestionable si no fuera porque este se realizará en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo haciendo uso de tooodos los recursos del Parlamento para promocionar lo que, ya lo han dicho los científicos, es un fraude. Y nadie dice nada…