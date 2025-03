Estas son las cortitas de hoy viernes 7 de marzo de 2025

PEDRO CASTILLO - I

Berrinchudo

Una vez más, Pedro Castillo pretendió montar todo un show en el segundo día de la audiencia del juicio oral en su contra por su fallida intentona golpista. Irrespetuoso y malcriado, alegó que estaba en el juzgado “en contra de mi voluntad”, e incluso pretendió retirarse de la sala arguyendo que tenía que “coordinar” con el defensor público que apenas segundos antes él mismo rechazó. “¿Con quién va a coordinar si el abogado está presente?”, le replicó el presidente del tribunal José Neyra.

PEDRO CASTILLO - II

Pura cantinflada

No contento con eso, Castillo acusó al Ministerio Público de forzar el delito penal que se le imputa y mandó a trabajar a la Procuraduría ¿¿¿??? que —dijo— le exige una reparación civil de millones por lo que hará una rifa. Además, pretendió desautorizar a los jueces. “Estoy en un tribunal de magistrados provisionales (…) juzgando a un presidente…”, reclamó. Neyra, entonces, replicó: “Como he juzgado a otros congresistas, ministros, (…) y le recuerdo que hay jurisprudencia uniforme”. Puro show cantinflesco el del profe.

CÉSAR ACUÑA

Se fue de vaca

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se fue de vacaciones hasta el 15 de marzo. Sipi, volvió a ausentarse el aliado de Dina Boluarte quien, antes de partir, reiteró que él es “producto de la educación”. “Si no hubiera estudiado inicial, primaria, no hubiera seguido secundaria, no hubiera hecho la universidad… no estaría aquí. De repente fuera agricultor o ganadero”, comentó. Uhm, ¡qué ganas de echarle la culpa a la educación!

MARICARMEN ALVA

Le falta empatía

La congresista María del Carmen Alva negó que en el Parlamento se blinde al engreído de la presidenta, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y enseguida añadió que “como ciudadana estoy preocupada por lo que pasa en las calles, tengo que estar cuidándome, se cuida toda la familia”. Ay, pobrecita. Si ella que tiene seguridad se queja así, ¿qué podemos decir el resto de los mortales?