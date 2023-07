KAROL PAREDES - I

No tiene código

A la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes, se le olvidó tooodo lo que dice el Código de Ética sobre lo que puede y no puede hacer un congresista. La legisladora acciopopulista —una de las que integró la comitiva que viajó a China por invitación de una empresa y ¡con todos los gastos pagados!— se mostró más que ofendida cuando en Canal N el periodista Jaime Chincha le pidió información sobre su periplo, costos de hospedaje, monto de sus viáticos, etcétera.





KAROL PAREDES- II

Pico a pico

Cuánto habrá sido el fastidio de Paredes que se puso pico a pico con el entrevistador y hasta apeló a la sorna para evitar dar respuestas concretas. “No me acuerdo ni lo que he comido, tantas comidas que ni me acuerdo, ¿puedes creer?”, le replicó al periodista. Quién te vio y quién te ve. Menos mal que ya acaba su periodo como titular de Ética…





EN EL CONGRESO

“Regalan” plata ajena

El saliente presidente del Congreso, José Williams —y su Mesa Directiva, conformada por Martha Moyano, Silvia Monteza y Alejandro Muñante—, quiso seguir “la tradición” y aprobó el pago de un bono extraordinario para los trabajadores de confianza del Legislativo que fluctúa entre los S/7,200 y los S/14,400. El dinero, como siempre, saldrá de los bolsillos de todos los peruanos. Y mientras tanto a otros sectores les recortan el presupuesto. El colmo.

José Williams. (Foto: Congreso)





OTRA VEZ ACUÑA

No mira la viga…

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, hizo una vez más de las suyas y en reciente visita a la provincia liberteña de Bolívar despotricó de la clase política —¡como si no fuera parte de ella!—y cuestionó su accionar. “Hay políticos que hablan bien bonito y no hacen nada. Y no hacen nada y no van a hacer nada porque nunca han hecho nada”, comentó. Los mal pensados dirán que lo dijo mirándose a un espejo. ¿Será?





KATY UGARTE

Y la sal de la vida

La congresista no agrupada Katy Ugarte ha presentado un proyecto para prohibir la colocación de saleros en las mesas de los restaurantes y otros establecimientos abiertos al público, y disponer la colocación de letreros en las entradas de dichos locales indicando que el excesivo consumo de sal es dañino para la salud. La experulibrista es una de las sindicadas como ‘mochasueldos’ y para más señas está en contra de la educación con enfoque de género y la comunidad LGTBIQ+.

Comisión de Ética aprueba investigar a la congresista Katy Ugarte por despido a trabajadora embarazada.





MARTÍN VIZCARRA

Preocupadito está

Ahora resulta que Martín Vizcarra está preocupado por la salud de los periodistas que, dice, reaccionaron con cólera ante la presentación de su mascota partidaria, un lagartito con mucho más carisma que el de su dueño. “Cuiden su organismo, no se estresen, no deberían poner en riesgo su salud…”, dijo. Ojalá la misma preocupación hubiera tenido por toooodos los peruanos a cuyas espaldas se vacunó contra el COVID-19. Decimos nomás.

Martín Vizcarra afrontará acusación constitucional. (Foto: GEC)