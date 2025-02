Estas son las cortitas de hoy viernes 7 de febrero de 2025

LUIS KAMICHE

Replicando a su líder

Parece que los errores garrafales en Alianza para el Progreso no son exclusividad de su líder César Acuña. El congresista por APP, Luis Kamiche, ha presentado un proyecto de ley para modificar el Código Penal “a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y garantizar la inseguridad ciudadana”. Sipi, así como lo leen, la inseguridad ciudadana. Dios los cría y…

JUAN CARLOS CASTRO

Desubicado

A los vecinos del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, no les ha gustado nada nadita que el susodicho, quien goza de un superultraarchimegarresguardo, haya señalado que “hay un avance en la lucha contra la criminalidad y no solo yo, sino también quienes viven en mi condominio y en mi zona, perciben que pueden salir tranquilos y que hay más presencia de la policía”. “Desubicado”, “vive en un mundo paralelo”, le han replicado fastidiados. Uhm, ahorita lo declaran persona no grata.

WALTER ASTUDILLO

Franelitis aguda

Otro que anda igualito, viviendo en las nubes, es el ministro de Defensa, Walter Astudillo, quien además de respaldar al cuestionado titular del Interior, Juan José Santiváñez —“porque el problema de la inseguridad no solo afecta al Perú, sino a todos los países del mundo”—, destacó que la presidenta “representa a todos los peruanos” —¡qué tal descubrimiento! Uhm, la franela nunca descansa.

VLADIMIRO MONTESINOS

En prisión hasta 2026

Corrió la versión de que Vladimiro Montesinos se afilió al partido político Por Amor al Perú y ya se especulaba sobre su eventual candidatura en las elecciones de 2026. Lo único cierto es que dicha agrupación ni aparece en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, que está en proceso de inscripción y, sobre todo, que el exasesor estará en prisión hasta junio de 2026, o sea, hasta después de que se haya elegido al nuevo presidente de la República, vicepresidentes y congresistas. Aclarado el asunto.