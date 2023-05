JOSÉ WILLIAMS - I

La hace larga

El presidente del Congreso, José Williams, haría bien en no postergar más la publicación del acta de la sesión de Mesa Directiva del 27 de abril en la que se aprueba otorgarle un bono de S/9,900 soles a los trabajadores parlamentarios. Y es que pese a haber transcurrido ya una semana, el documento sigue guardadito en un cajón. De pasadita, Williams tendría también que publicar quiénes fueron los portavoces y de qué bancadas que —según él mismo ha dicho— respaldaron la medida.





JOSÉ WILLIAMS - II

Se quiso curar en salud

Y es que la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, precisó a Perú21TV que no le corresponde a ellos tomar decisiones de carácter administrativo. “Eso lo ve la Mesa, nosotros muchas veces ni estamos enterados de cómo se maneja la parte administrativa. Es cierto, hubo la firma de algunos voceros, entiendo lo pidió el presidente, pero yo no firmé el documento”, aclaró. Ups.





FUERZA POPULAR

Y las sanciones, ¿pa’ cuándo?

A propósito de Fuerza Popular, muchos se preguntan cuándo tomará medidas definitivas respecto de sus congresistas, los hermanitos María y Luis Cordero Jon Tay. La primera fue denunciada por recortar los sueldos de sus trabajadores y el segundo por ser parte de un grupo de contrainteligencia durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, pero hasta ahora no se oye padre. Después se la quieren pegar de drásticos…





SIGRID BAZÁN

Ensaya justificaciones

La congresista Sigrid Bazán ensayó su enésima explicación sobre de dónde salieron los recursos para que compre dos departamentos valorizados en más de US$500 mil. Ya no es el fondo de jubilación de su padre, tampoco un fondo mutuo, esta vez dijo que fue gracias a un préstamo. “Yo no he dicho que compré ese departamento con mis ahorros. [...] Pedí un préstamo por 30 mil dólares y el resto se pagó al contado”, declaró. Mejor que se quede calladita… hasta que la llame la Fiscalía.

Sigrid Bazán. (Foto: César Campos)





JOSÉ TELLO

Estrena chamba

José Tello, quien fuera ministro de Justicia del actual gobierno por poco más de cuatro meses, estrenó nuevo cargo. Ayer se conoció su nombramiento como gerente del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, a través de una resolución que lleva la firma del alcalde Rafael López Aliaga. Bueeeno, no es la primera vez que Tello trabaja para el burgomaestre, ¿cierto? En las elecciones municipales fue el abogado de Renovación Popular.

José Tello. (Foto: Difusión)





¿DINA EN BRASIL?

Encuentro regional

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, invitó a sus homólogos sudamericanos a una cita en Brasilia, el próximo 30 de mayo, para impulsar la integración regional. ¿Asistirá Dina Boluarte?

Dina Boluarte. (Foto: Jorge Cerdán / Archivo El Comercio)