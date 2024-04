ELVIS ‘EL NIÑO’ VERGARA

Sin mea culpa





Irresponsable el congresista por Acción Popular, Elvis Vergara, quien muy suelto de huesos confesó que suscribió un proyecto de ley de su amiguis Jorge Luis Flores Ancachi ¡pero sin leerlo! “A veces por apoyar suscribimos algunos proyectos, no es lo que debería ser…”, reconoció. ¿¿¿??? ¿Se arrepiente entonces? Ni por asomo. “No me arrepiento porque todo proyecto va a comisión y ahí se sustituyen algunos párrafos o ponemos otros”. ¡Qué tal ‘Niño’ este!

Elvis Vergara. (Foto: Congreso)









CÉSAR ACUÑA

Viajero frecuente





Y el viajero, ups, perdón, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ya va acumulando sus millas en este 2024. A estas alturas se encuentra en China para participar en un evento organizado por una conocida empresa de productos tecnológicos. Serán 11 días que, sumados a los 45 en los que se fue de viaje en 2023, ya nos dan una idea del récord turístico del líder de Alianza para el Progreso. Encima se supo que antes de partir, Acuña pidió a sus trabajadores que: “Cuando salga de viaje, defiéndanme; digan: ‘qué bien mi gobernador viajero’”. Ay Señor, paciencia danos…





WERNER SALCEDO

Le falta muñeca





El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, quiso curarse en salud y antes de que el Ministerio Público lo convoque, él solito fue a entregar los dos relojes que posee y que, según él mismo ha dicho, no son auténticos Rolex como los de la presidenta de la República. “(…) No necesito que me rompan la puerta para que, efectivamente, uno tenga que deslindar con actos de corrupción y en la transparencia (sic)”, declaró a los periodistas, a quienes también les aclaró que no es por vanidad que luce relojes de esas características. Uyuyuy, tome nota, señora Boluarte.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo. (Foto: CADE 2023)





GUSTAVO ADRIANZÉN

Paciencia, premier





El premier Gustavo Adrianzén intentó ponerle paños fríos a las informaciones de un supuesto desbalance patrimonial de su jefa Dina Boluarte en el marco del caso Rolex, y comentó que él mismo acaba de estar un año en la OEA “y puedo decir que mis ingresos han aumentado de manera muy significativa porque la remuneración era mayor. (…) ¿Mañana me van a llamar?”. Uhm, no se esponje, tómelo con calma… que esto recién está empezando.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén. (Foto: PCM)





