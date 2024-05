DIEGO BAZÁN

Todos vuelven

El congresista Diego Bazán renunció de manera irrevocable a la bancada Avanza País, a la que se sumó en agosto de 2021 tras dimitir al partido Renovación Popular que lo llevó al Parlamento. De la agrupación de Rafael López Aliaga se alejó, dijo entonces, por la “actitud dictatorial” del vocero Jorge Montoya, pero ahora que este se ha ido, Diego ‘el hijo pródigo’ Bazán confirmó que alista su retorno a casa, aunque jura y rejura que una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Será?

Diego Bazán (Foto: Congreso)

JULIO VELARDE

Otro level

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, aclaró que “no he tenido ni tengo ningún enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo”. ¿Y a cuenta de qué? Pues al comentario irónico formulado, días atrás, por el titular del MEF señalando que espera que Velarde “no se equivoque tanto” con las cifras proyectadas para la inflación este año. “Me parece realmente penoso, inclusive, estar discutiendo con el ministro de Economía, creo que no se ve bien”, añadió el presidente del BCR. Le puso el parche a Arista.





HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR

Mala consejera

Por enésima vez, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, sacó cara por la presidenta Dina Boluarte y, en esa línea, respaldó la recomendación del abogado de la mandataria para que esta no declare ante el Ministerio Público si hay filtraciones de la información. “Si mi abogado me recomendara eso a mí, sí seguiría el consejo; además, la asiste el Derecho, no es que esté haciendo algo ilegal”, comentó. ¿Y dónde quedó toda la perorata de la transparencia?





ARTURO FERNÁNDEZ

Soñar no cuesta nada

Arturo Fernández, quien fuera suspendido por el Jurado Nacional de Elecciones del cargo de alcalde provincial de Trujillo, tras ser sentenciado en segunda instancia por delito doloso, declaró en Cusco que si “por decisión de Dios” llega a ser presidente de la República en 2026 “en el primer segundo le daré el indulto a Pedro Castillo”. Bueeenoo, no creemos que Dios nos desampare, así que Fernández tendrá que esperar… sentado.









LUIS PICÓN

En el banquillo

El Poder Judicial dictará este lunes 3 de junio la sentencia contra el congresista de Podemos Perú, Luis Picón, por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como presidente de la región Huánuco en 2014. La Fiscalía ha solicitado cuatro de años de prisión para el parlamentario quien, según un colaborador eficaz, sería uno de los legisladores captados por el denominado Gabinete en la Sombra del gobierno del golpista Pedro Castillo. Otra joyita más del Congreso.

El congresista Luis Picón es integrante de la bancada de Podemos Perú.