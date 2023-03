Pedro Castillo

En plan de víctima

Pedro Castillo no deja de victimizarse. Estando pendiente que se resuelva su apelación ante la Corte Suprema de Justicia respecto de la orden de prisión preventiva por 36 meses en su contra, la última de sus abogadas, Indira Rodríguez, ha señalado que su patrocinado “tiene su salud mental resquebrajada, además de miedo a morir envenenado”. Qué extraño, porque nada de eso se advirtió en su última aparición pública cuando, muy lúcido, arremetió, una vez más, contra el Ministerio Público y el gobierno de Dina Boluarte.





Ruth Luque

Indignación selectiva

Y a propósito del profesor de Chota, su otrora aliada, la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, se pronunció en contra del Foro Madrid que se reunió en Lima. “Rechazamos a quienes promueven el odio, discriminación, no nos van a contar qué es la democracia en Perú”, escribió la parlamentaria. Preguntita: ¿Y por qué no se manifestó con igual firmeza cuando sus pinky friends Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez pregonaron durante meses un discurso alentando la confrontación entre peruanos? Ahí sí se quedó calladita.

Foto: archivo GEC





Vergüenza ajena

Los modales de Tania

La tiktokera, perdón, la congresista por Fuerza Popular Tania Ramírez no tiene modales, y una vez más lo demostró en la sesión plenaria cuando mandó a callar a su colega no agrupada Susel Paredes. “Señora, por favor, ¿puede callarse? (...) La sanmarquina que aprenda de comportamiento”, reclamó. Bueeeeno, la sartén le dijo a la olla, ¿o no?





Congresistas virtuales

¿No quieren trabajar?

Parece que los congresistas se resisten a trabajar, perdón, a asistir al hemiciclo, y se han mal acostumbrado a participar en las sesiones del Pleno y de las comisiones ordinarias desde la playa, un consultorio médico o la comodidad de su hogar. Ayer, pese al acuerdo de portavoces para retomar la presencialidad, hubo varios escaños vacíos. ¿Habrá sanciones? A esperar sentados.





Zoraida Ávalos

En compás de espera

Se reprogramó la sesión del Pleno del Legislativo, prevista para hoy, en la que debía someterse a debate y votación el informe que recomienda el juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por presunta infracción constitucional y su inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública. Se prolonga la agonía...

Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación. Foto: Archivo GEC