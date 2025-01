Estas son las cortitas de hoy viernes 31 de enero de 2025

DINA BOLUARTE

Mudez selectiva

No quiso responder a la Fiscalía de la Nación por el presunto uso del ‘cofre’ presidencial en la fuga de su exsocio político Vladimir Cerrón, quien cumple hoy 482 días en la clandestinidad. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte sí se mostró muy locuaz ayer en diversas actividades públicas donde aprovechó, cuándo no, para hacerle unos cuantos cherrys a su gobierno que, según ella, trabaja “con las manos limpias y la conciencia tranquila”. ¿Será?

Imagen

VLADIMIR CERRÓN

Berrinche perulibrista

A propósito del prófugo dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, este celebró la ausencia de su hermano Waldemar, integrante de la Mesa Directiva del Congreso, en el homenaje al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. “Expresa nuestro rechazo a esta parodia de reconocimiento…”, escribió en X. ¿Qué cosas no? Ni cuenta nos dimos de su ausencia.

Imagen

VÍCTOR ZANABRIA

Quita cuerpo

Las denuncias del ex primer ministro Alberto Otárola respecto de un presunto reglaje de sus actividades fueron prácticamente ninguneadas por el comandante general de la Policía Nacional, general PNP Víctor Zanabria. “A mí me da vergüenza que nos echen a nosotros que estamos descuidando personal para hacer acciones que no nos interesan, nosotros estamos abocados en la lucha contra el delito”, replicó fastidiado. Uhm, a ver entonces si se esfuerza un poquito más porque la inseguridad sigue en avance, si no pregúntele a ese 26% que, según la encuesta nacional de Ipsos de enero, afirma que la delincuencia es el problema que personalmente más les afecta.

Imagen

EDUARDO SALHUANA- I

Lo echaron

Hace unos días, la jefa de Comunicaciones del Congreso, Alejandra Aramayo, reveló ante la Comisión de Fiscalización que fue Julio Talledo, asesor del presidente del Legislativo, la “mente brillante” que ordenó la publicación en X de un tuit institucional en el que se señalaba que los sicarios que asesinaron a la extrabajadora Andrea Vidal —involucrada en una presunta red de prostitución al interior de ese poder del Estado— tenían como objetivo al conductor del taxi y no a ella ¡cuando aún no han concluido las investigaciones!

Imagen

EDUARDO SALHUANA - II

Congresista anecdótico

Pues bien. Consultado sobre el tema, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, minimizó hasta cero el tema al responder que es un “tema anecdótico que no tiene mayor relevancia”. “El Congreso tiene derecho a informar por los medios que tiene, esa información había sido publicada en cuatro o cinco diarios…”, agregó suelto de huesos. O sea, pura anécdota… como los congresistas. Ups.