César Acuña

Chantaje emocional

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, aseguró que no volverá a postular a la Presidencia de la República. Pero no, no se entusiasmen. Precisó que no lo hará, pero solo si es elegido gobernador regional de La Libertad, cargo que ya ocupó años atrás. “Si soy elegido gobernador de La Libertad me quedaré los cuatro años y no postularé a la Presidencia. Mi compromiso es con la región...”, comentó. Bueno, bueno, ya nos parecía extraño tanto desprendimiento.

Aníbal reaparece - I

Abogado de oficio

El primer ministro Aníbal Torres reapareció y lo hizo, para variar, lanzando sables a diestra y siniestra. Pero también ¡cuándo no! para defender al presidente Pedro Castillo, lo cual parece ser la tarea principal, sino la única, de algunos integrantes del gabinete. “Ahora se dice que en el avión que viajaba el presidente habría estado el sobrino, él ya explicó, no es verdad. ¿A quién le debo creer? ¿A la prensa o al presidente? Yo le creo al presidente...”, comentó. Es obvio ¿no? El día que diga que no le cree segurito lo mandan para su casa.

Aníbal reaparece - II

Agradece el blindaje

Pero el premier también se dio tiempo para “agradecer” al Congreso por no censurar al titular del Interior, Willy Huerta. A ver si le retribuyen el gesto los parlamentarios de Podemos, Somos Perú, Acción Popular y otros que cerraron filas con el oficialismo y optaron por votar en contra o abstenerse. A ver quién da la cara.

(foto: PCM)

Rosana Cueva

Nuevos retos

La periodista Rosana Cueva estrenará casa periodística. Nuestra reconocida colega –quien actualmente dirige y conduce el programa dominical Panorama– asumirá, a partir del 17 de octubre próximo, nuevos retos profesionales, esta vez como productora general de noticias de América Televisión y Canal N. El anuncio lo hizo el director periodístico de esa casa televisiva Gilberto Hume, quien destacó la experiencia de Cueva “en una tarea difícil y complicada como lo es el ejercicio del periodismo de investigación en el Perú”. Éxitos.

Rossana Cueva. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

Subcomisión de acusaciones

‘Niños’ en el banquillo

Y hasta que se pusieron las pilas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionará el lunes, de manera extraordinaria, para debatir el informe de calificación de la denuncia presentada por la congresista Patricia Chirinos contra sus colegas de Acción Popular: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara; todos ellos sindicados como integrantes del grupo ‘Los Niños’ que formaría parte de una mafia corrupta enquistada en el gobierno de Pedro Castillo.

Los congresista sindicados como ‘Los Niños’, por su presunta cercanía a Pedro Castillo, son investigados por tráfico de influencias. (Foto: Jorge Cerdan | Archivo GEC)

VIDEO RECOMENDADO

Desde Cusco, Aníbal Torres esta vez puso como ejemplo a Karl Max , “hay que aprender lo bueno”, dijo. Además, el abogado de Bruno Pacheco afirma que: “Él tiene tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo”, ¿Será un mensaje entre líneas?. También, Guido Bellido señala que solicitó pasajes para Arturo Cárdenas a Daniel Abarca, exasesor del Mincetur. Y la castración química nuevamente en debate, tras caso de la niña de tres años en Chiclayo, conversamos con el exministro de Salud Alberto Tejada. Y, Putin concede grado honorífico a brigada acusada de cometer atrocidades en Ucrania.