Castillo, la piñata

Le darán con palo

En el último día del año, la venta de piñatas con la imagen del hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo vestido con el traje a rayas arrasó en los distintos mercados de la capital. Tras un año de crisis política y convulsión social, son muchos los peruanos que quieren “quemar” las malas vibras en las calles, mientras el mal llamado “presidente del pueblo” cumple prisión preventiva de 18 meses en la Diroes.

(Foto: Justicia TV)

En el Congreso

Piñatas al por mayor

Quien sí celebró por sus redes sociales el haber sido personificada en estas piñatas fue la congresista Patricia Chirinos, quien hasta se animó a comprar una para su casa. Aunque, valgan verdades, varios de sus colegas harían buen papel. Con tanto impresentable que hay en el Parlamento nos sobrarían piñatas para celebrar el fin de año, ¿o no?

Julio Chávez

Publicherry

El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, no quiso irse del cargo sin antes hacerse un publicherry con un video en el que muestra solo la buena cara del distrito. Haciéndole la patería, su partido Acción Popular añadió: “Por sus obras los conoceremos”. Y sí pues. Si no, que les pregunten a los vecinos que, sobre todo en este último tramo de la gestión edil, tienen que soportar la invasión de buses informales, pistas rotas e incontables montañas de basura en sus calles. No hay duda... por sus obras los conoceremos.

(Foto: Cesar Campos / @photo.gec)

No a la protesta con violencia

Al descubierto

Desde Cusco, la presidenta Dina Boluarte instó a quienes amenazan con bloquear nuevamente las carreteras y movilizarse en protestas, a partir del 4 de enero, a reflexionar sobre el daño que ocasionan al desarrollo económico de sus regiones. Añadió que detrás de estas manifestaciones habría personajes vinculados al Movadef y expresos por terrorismo. ¿Así o más clarito?

(Foto: Presidencia)

Por designación del EF

Trivelli a Consejo Fiscal

La exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli fue designada miembro del Consejo Fiscal por un periodo de cuatro años por el Ministerio de Economía y Finanzas. Trivelli es economista con más de 25 años de experiencia en políticas públicas, inclusión financiera y desarrollo rural. ¡Congratulaciones!

(Foto: IEP)

A partir de mañana

Nuevas autoridades

Y mañana entran en funciones las nuevas autoridades ediles y regionales del país. En el caso de Lima, Rafael López Aliaga jurará al cargo en una ceremonia que se realizará en el Gran Teatro Nacional a las 5 de la tarde.