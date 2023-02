Tik Tok, Tik Tok (I)

Tania Ramírez en la mira

La tiktokera, perdón, congresista por Fuerza Popular, Tania Ramírez, se salió con su gusto y votó en contra de la propuesta defendida por su bancada para un adelanto de elecciones generales complementarias a diciembre próximo. Como era de esperar, su “rebeldía” –en la que estuvo acompañada por Cruz Zeta– ha generado malestar en predios naranjas, sobre todo en Hernando Guerra García, quien impulsó el planteamiento.

Casos a raíz del baile de la legisladora Tania Ramírez de Fuerza Popular.





Tik Tok, Tik Tok (II)

¿Será sancionada?

Según refirió el parlamentario, el tema se discutió dentro de la bancada y la postura de Ramírez perdió. “Cuando uno pierde una votación, salvo que digas: ‘expreso mis reservas’, deberías acatar lo que la votación de tu grupo ha dicho; ella no lo ha hecho, y no solo no lo ha hecho sino que ha ido haciendo una contracampaña. Para mí, eso es algo que no se hace en un partido”, comentó Guerra García. ¿Habrá sanciones? Muchos esperan con ansias que sí.





‘El niño’ Wilson Soto (I)

Adelanto sí, peeerooo...

El congresista por Acción Popular, Wilson Soto, cuestionó el reclamo de algunos de sus colegas para que se defina, de una vez por todas, el adelanto de elecciones, con el que él jura y rejura que está de acuerdo, aunque pone mil peros, como que antes se aprueben reformas mínimas, que se incluya a los gobernadores regionales y alcaldes, etc. etc. etc.





‘El niño’ Wilson Soto (II)

¡Cómo trabaja!

“Yo he entrado al Congreso a trabajar, no he ido a sentarme a perder tiempo; habrá congresistas que están petardeando (y) como que se tiran la pelota. Algunos se están cansando, bueno pues, que pidan licencia sin goce de haber”, comentó. Y sí pues, taaanto ha trabajado que ahora está incluido en la investigación fiscal a 18 congresistas – ‘Los Niños’, les dicen– que se habrían beneficiado con obras a cambio de su apoyo al golpista Pedro Castillo. Ups.





César Acuña

Jala agua para su molino

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, reiteró su propuesta para que los partidos políticos se pongan de acuerdo en postular a un candidato de consenso a la Presidencia de la República. Cuando los periodistas le preguntaron si su agrupación propondría algún nombre respondió entusiasta: “claro que sí”, pero no dio más detalles. ¿Será que pensó en su hijo, el excongresista Richard Acuña?





JNE presenta proyecto

Jornada electoral

Un proyecto de ley para que la jornada electoral se realice de 7 de la mañana a 5 de la tarde ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones al Congreso, debido, entre otras consideraciones, al incremento del número de electores que llega ya a los 25′287,954 electores hábiles.

JNE. (Foto: archivo Andina)