Estas son las cortitas de hoy viernes 29 de noviembre de 2024

Dina Boluarte - i

A cocinar

“A veces hasta con diez solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito; nos las inventamos, así somos las mujeres”, dijo muy oronda, días atrás, la presidenta de la República, Dina Boluarte. Su iluso comentario ha indignado a la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, Fortunata Palomino, quien, en respuesta, ha invitado a la mandataria a que las visite. “Están las puertas abiertas (…) para poder cocinar con los 10 soles”, sostuvo la dirigente. ¿Recogerá el guante doña Dina?

Dina Boluarte - ii

Retoquitos bajo lupa

A propósito de la jefa de Estado, la Comisión de Fiscalización del Parlamento ha citado para el próximo martes 4 de diciembre al cirujano plástico Mario Cabani a fin de que dé detalles de los retoquitos a los que se habría sometido Dina Boluarte entre el 29 de junio y el 10 de julio del año pasado, tiempo durante el cual —dicen sus detractores— habría dejado la Presidencia al garete. Bueeeeno, valgan verdades, si así fue, ni se notó su ausencia.

Dina Boluarte - iii

Autoridades virtuales

Y para variar, rapidito nomás, salió al frente uno de sus escuderos, César Vásquez, el ministro de Salud, quien sostuvo que su jefecita tiene derecho a la confidencialidad sobre su historial médico. Según dijo, el tema responde a un interés mediático más que nacional. En cuanto al “abandono” que habría hecho de sus labores, el pulpín de César Acuña replicó que eso no ocurrió y que “hay mil formas de trabajar de manera no presencial”. Sí pues, y también mil formas de hacernos creer que se trabaja desde la virtualidad. Si no pregúntele a los congresistas que siguen en “modo pandemia”. Ups.

Dina Boluarte - IV

¿Todo queda en familia?

A casi dos años de ingresar al Servicio Diplomático, David Eduardo Gómez Boluarte, el hijo mayor de la presidenta, ha sido designado tercer secretario en la representación permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York (Estados Unidos). Se trata de una de las plazas más requeridas en el Servicio Diplomático. A quien Dina, perdón, Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga…