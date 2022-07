Cambio de bandos - I

Perdiendo peso

No para todos son “felices fiestas”. El fraccionamiento de las bancadas del Congreso continúa. Las que antes eran mayoría hoy pierden a sus integrantes como si nada. En Acción Popular, que, pese a tener un divorcio entre ‘Los Niños’ y la otra facción de la bancada, aún mantenían sus 15 votos, perdieron a uno ayer. Se trata de Carlos Alva, quien renunció “por razones de convicción y principios”. Parece que el legislador se cansó de juguetear con ‘Los Niños’.

Cambio de bandos - II

Sí, podemos

A quienes les cae bien el transfuguismo congresal es a los pequeños grupos parlamentarios. Podemos Perú añadió a sus filas a Juan Burgos, excongresista de Avanza País que renunció luego de que su agrupación se dividiera por las pugnas de la Mesa Directiva. Ahora, el partido del investigado José Luna Gálvez tendrá 6 curules. Ojo, esto los beneficiará en la disputada repartición de las comisiones legislativas de la nueva legislatura.

En aislamiento

Fiscal con síntomas

En una complicada coyuntura, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tuvo que aislarse tras mostrar síntomas sospechosos de COVID-19. Según informóel Ministerio Público, Benavides se realizará una prueba de descarte. Cuídese, fiscal, que con este Gobierno tiene trabajo para rato.

Chavín de Huántar - I

Un desfile sin héroes

No se quedaron callados. Los excomandos Chavín de Huántar calificaron de “discriminación” la decisión del Gobierno de apartar a su destacamento del desfile militar por Fiestas Patrias de hoy “por motivos relacionados al COVID-19″. “Hacemos conocer al pueblo del Perú nuestro rechazo frontal a la absurda disposición de este Gobierno”, señalaron en un comunicado. Una ofensa a los héroes que protagonizaron el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en 1997 que, sin duda, no pasará desapercibida.

Chavín de Huántar – II

Reivindicación militar

Para evitar el roche, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado del Ejército del Perú señalando que los veteranos de Chavín de Huántar sí participarían como parte del primer agrupamiento de la marcha. No obstante, César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió que se trata de una “farsa premeditada”. “Primero dicen que no van a participar, luego que sí... Ambas patrañas se caen solas, han armado una unidad con personal que no participó en la operación”, expresó Astudillo. Cuando creíamos que no podía ser peor, el Gobierno de Pedro Castillo lo hizo de nuevo.

