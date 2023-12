RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

La portátil de Porky

Rafael López Aliaga presentó su balance del primer año de gestión como alcalde de Lima en el Teatro Municipal y no quiso desaprovechar la ocasión para darse un baño de popularidad que tuvo mucho de autobombo y con portátil incluida. Y es que, desde el mismo municipio, estuvieron bombardeando con chats a toooodos sus contactos para que no dejen de asistir a dizque “una noche llena de logros y sueños”. Por lo visto, poca fe le tienen al poder de convocatoria del burgomaestre. Eeeeeso es todo, amigos…

GUILLERMO BOCANGEL

‘Avenger’ bajo control

El excongresista Guillermo Bocangel tendrá que seguir cumpliendo las reglas de conducta que le impuso el Poder Judicial en el proceso por el caso Mamanivideos. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema desestimó su pedido para que estas se dejen sin efecto, por lo que el otrora ‘avenger’ de Kenji Fujimori no tendrá más remedio que seguir cumpliendo con el registro y control biométrico dactilar; tampoco podrá ausentarse de su lugar de residencia sin previa autorización judicial. Ni modo. Si pensaba pasar las fiestas de fin de año fuera de Lima, se quedará con las ganas…

VLADIMIR CERRÓN

Hace berrinche

Parece que al prófugo Vladimir Cerrón no se le pasa todavía el coraje por las declaraciones del jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, general PNP Óscar Arriola, quien aseguró que el amo y señor de Perú Libre “va a caer aquí o en cualquier lugar del mundo”. “Este gracioso, no me había percatado de que era Día de los Inocentes”, escribió en X. Uhm, mejor que responda por los descuentos por S/157 mil que dispuso Perú Libre en el Congreso en perjuicio de los 54 trabajadores de su bancada —entre congresistas, asesores, técnicos, coordinadores, etc.— y que fueron directito a las arcas partidarias en 2023. De eso sí hace mutis, ¿no?

(Foto: GEC)

BETSSY CHÁVEZ

Se victimiza

Betssy Chávez, expremier del golpista Pedro Castillo, no da puntada sin hilo. En la audiencia en la que se vio su pedido para que se varíe la prisión preventiva por 18 meses en su contra por impedimento de salida del país por el fallido golpe de Estado castillista, la engreída de Aníbal Torres dio a entender que tras su suspensión como congresista habría estado Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides. “Fue transada (mi suspensión) por una presunta organización criminal”, alegó. Sí, cómo no. A ver quién le cree.

ALEJANDRO SOTO

Sin vergüenza

Y Alejandro Soto sigue haciendo de las suyas. Su última “perlita” ha sido autorizar la adquisición de 35 tarjetas electrónicas de consumo adicionales —similares a las que recibieron los trabajadores del Congreso en Navidad— para ser entregadas en los eventos de 2024, como el Día de la Madre, Día del Trabajo “y otras actividades sociales de la Mesa Directiva”.