Martín Vizcarra - I

Caradura

A su salida del Legislativo, el expresidente Martín Vizcarra se quejó por la demora del Poder Judicial para tramitar las acciones de amparo que interpuso para que se deje sin efecto su inhabilitación para asumir una curul congresal. “Yo debería estar aquí, no invitado, sino como congresista”, dijo suelto de huesos. ¿Ya se olvidó que se le impuso impedimento para ejercer función pública por 10 años por burlarse de los peruanos y vacunarse contra el COVID-19 a escondidas? A ver si hace memoria.

Martín Vizcarra - II

Todo queda en familia

¿Y para qué fue Vizcarra al Congreso? Pues para presentarse ante la Comisión que investiga presuntos actos de corrupción cometidos precisamente durante su gobierno en el marco de la pandemia. Pero, ¡qué bah! Ahí no tuvo preguntas incómodas y se paseó como en su casa. ¿Tendrá algo que ver que la presidenta del grupo, Kira Alcarraz, tiene como asesora nada más y nada menos que a Mirian Morales, la exsecretaria de Martín Vizcarra? Todo queda en familia, ¿cierto?

Alejandro Salas

Vive en su nube

Y el ministro de Cultura, Alejandro Salas, sigue en su nube. Ayer no solo reiteró que el gabinete que preside Aníbal Torres está sólido, sino que desde allí –aseguró– no ven ninguna crisis. Por favor, que alguien le ponga lentes. Por lo visto, Castillo no es el único desconectado de la realidad.

Jorge Muñoz al JNE

La retiro, pero...

Un día después de haber acusado al Jurado Nacional de Elecciones de haberlo vacado del cargo por sus críticas al gobierno de Pedro Castillo, el todavía alcalde de Lima, Jorge Muñoz, le envió un oficio al presidente del ente electoral, Jorge Luis Salas Arenas. Pero, ojo, no fue para ofrecer disculpas, sino para señalar que retira las expresiones que hayan podido mellar la imagen de la entidad. O sea...

En el Congreso

Puertas abiertas

El Instituto Prensa y Sociedad respaldó el reclamo para que el Congreso cese las restricciones al acceso de los periodistas al Palacio Legislativo. A ver si María del Carmen Alva, que tanto le reclama transparencia al Ejecutivo, empieza a predicar con el ejemplo.

