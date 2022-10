Habla, Elvia

Tira la piedra y...

El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Antonio Jerí, ha remitido un oficio a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, para que identifique al “funcionario público” que, según ella, ejercería actos de intimidación. Y todo a raíz del pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema que salió en bloque a denunciar supuestas “presiones” sobre el Poder Judicial. A ver qué responde ahora doña Elvia que se dejó llevar por el juez supremo César San Martín...

Alejandro Salas

Pecando de optimista

Parece que el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, se anticipó al Día de los Inocentes y es que ayer, horas antes de la juramentación de la nueva titular de Salud, comentó con entusiasmo que “a diferencia del año pasado” el presidente Pedro Castillo está ahora “mucho mejor y más asesorado” para elegir con acierto a los integrantes de su gabinete. Esteee, por lo visto hasta la fecha, la afirmación de Salas está muy lejos de ser cierta, pero qué bueno que no pierda la esperanza.

Hernando Cevallos

Por la puerta grande

Entre tanto, el exministro de Salud Hernando Cevallos recordó que, en su oportunidad, hace mucho mucho tiempo, le recomendó a Pedro Castillo “irse por la puerta grande”. “Yo le dije: ‘mire presidente, si no alcanza la correlación de fuerzas en el Congreso y usted se tiene que ir, váyase por la puerta grande. Usted no puede negociar salud, educación y trabajo solamente por tener un nivel de correlación de fuerzas en el Congreso, eso no es correcto’”, indicó. Ahora ya sabemos por qué lo expectoraron del Ejecutivo.

César Acuña

Techo de vidrio en APP

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, volvió a hablar sobre la vacancia presidencial pero, además, criticó a aquellos parlamentarios que no la apoyan porque –subrayó– “se acostumbraron al Congreso y en lugar de pensar en el país están pensando en su sueldo”. Bien por él, pero a ver si el jalón de orejas empieza por casa porque hasta ahora hay tres de sus nueve legisladores que no han suscrito la moción que promueve Edward Málaga: su hermana María Acuña, Magaly Ruiz y Lady Camones. Y ahora, ¿qué tiene que decir?

¿Por el midis o por el club?

¡Cómo trabaja Dina!

La vicepresidenta Dina Boluarte comentó que los ministros están en “constante evaluación”. Agregó que, en su caso en particular, su carta de presentación es su “arduo trabajo”. ¿Se habrá referido a lo que hace en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –donde no vemos mayores logros– o a las gestiones que hacía en favor del Club Apurímac, por las que podría ser inhabilitada?

