MARISOL ESPINOZA

¿Empieza el festín?

No ha terminado de acomodarse bien en el asiento, pero el titular del Congreso, Alejandro Soto, ya empezó a hacer de las suyas en el Legislativo. Una de sus primeras acciones ha sido nombrar a su correligionaria Marisol Espinoza en el cargo de confianza de directora general de Administración, desde el cual verá todo el teje y maneje de las finanzas parlamentarias y dará el visto bueno a las compras y otros gastos. Con razón su líder César Acuña no oculta su alegría con esta elección.

DIGNA CALLE

Fin de las vacaciones

Después de casi siete meses de “vacaciones”, la viajera, ups, perdón, la congresista por Podemos Perú, Digna Calle, se ‘dignará’ a retomar sus actividades legislativas. José Luna Gálvez, líder de la agrupación, no quiso soltar prenda sobre las razones por las que su colega se ausentó tanto tiempo, abandonando incluso la segunda vicepresidencia del Legislativo. Según dijo, ella dará las explicaciones del caso la próxima semana cuando retorne al país y reaparezca en el Palacio Legislativo. Ver para creer, dijo el ciego…

SILVANA ROBLES

No la sueltan

La congresista Silvana Robles se mostró fastidiada porque su todavía bancada Perú Libre no tramita la solicitud de renuncia al bloque que presentó en junio pasado. “Hasta ahora no se hace efectiva, haremos la denuncia respectiva. No se le puede negar (tomar) decisiones a un congresista…”, comentó. Bueno pues, después de que ha declarado que su líder Vladimir Cerrón “tiene doble rasero” y que lo que él busca con la participación de Waldemar Cerrón en la nueva Mesa Directiva del Congreso es “tener una cuota de poder” segurito que le dan forata más rápido que volando.

ANAHÍ DURAND

Malas juntas

La exministra castillista Anahí Durand se encrespó por la decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima de dictar nueve meses de prisión preventiva contra Vladimir Molina Espinoza, síííí, la ‘joyita’ que fue detenida el último sábado tras lanzar bombardas y avellanas contra la Policía, tal como lo reveló Perú21, y que hirió a un efectivo del orden. “Nueve meses de prisión preventiva para un estudiante es un abuso. Más cuando sicarios, violadores y grandes narcos andan libres…”, escribió en su cuenta de Twitter. Dime con quién andas…

