El cuento de Vladi (I): Al descubierto

Luego de que el periodista de CNN Fernando del Rincón puso al descubierto a Vladimir Cerrón al revelar que este le pidió que lo entreviste, el socio político del presidente Pedro Castillo pretendió desvirtuar la versión alegando que “existen operadores que quieren generar suspenso, confusión y obtener réditos políticos”.

El cuento de Vladi (II): Pruebas al canto

Ante el burdo intento de desmentido del Vladi oficialista, el periodista mexicano le respondió: “Si quiere, le pasó el audio de Frank Zegarra... ¿quiere?”, aludiendo a uno de sus colaboradores más cercanos. Finalmente, quedó claro que el fundador de Perú Libre arrugó, se acobardó y se tiró para atrás apenas Del Rincón confirmó que sí lo entrevistaría. “Le aviso que las preguntas no serán fáciles; no habrá ningún tipo de emboscada”, le había anticipado el colega de CNN. ¿Y qué hizo Cerrón? Entró en pánico. Nos quedaremos con las ganas de saber si lo habría hecho igual o peor que su aliado Castillo.

Castillo y la OCDE: Palabra empeñada

El presidente Pedro Castillo firmó ayer el acta que da inicio al proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y expresó el compromiso de su gobierno a honrar las obligaciones vinculadas al proceso. Ojalá que esta vez el mandatario honre su palabra y no borre con la mano izquierda lo que suscribe con la derecha...

Soy ministro... pero no sé nada: Perdido en el espacio

Eduardo González es ministro de Energía y Minas, pero no sabe lo que pasa en su sector. Confrontado con lo dicho en un informe periodístico de que Daniel Salaverry sí llegó a ejercer como presidente de Perupetro e ingresó a sus instalaciones, pese a que él dijo que no ante una comisión del Congreso, González replicó que no tiene la obligación de estar conectado. “No sé lo que pasa en Perupetro ahorita, está en otro local”, arguyó. A confesión de parte...

Elvia Barrios con COVID: Pronta recuperación

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se sumó a la larga lista de funcionarios contagiados con COVID-19. La magistrada informó que tiene las tres dosis de la vacuna, cumple con el aislamiento respectivo y desarrolla sus labores de manera remota. Pronta recuperación.

La verdad de las mentiras de Castillo. Ocho analistas desmenuzan las afirmaciones de Pedro Castillo ante la CNN. Además, se acelera el ritmo de la vacunación infantil. También, gobierno no presiona a Repsol. Y, buque australiano con casos de covid-19 atraca en Tonga para dejar ayuda,