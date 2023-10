CARLOS AÑAÑOS - I

Puro bluff

Parece que las informaciones sobre su acercamiento al Partido Morado, que partieron convenientemente del mismo presidente de la agrupación Luis Durán, no le cayeron nada bien al empresario Carlos Añaños, a quien, desde que su nombre fue mencionado como un potencial candidato presidencial para 2026, se lo disputan varios políticos que quieren ganarse alguito. Uno de ellos ha sido también el alcalde de Lima y dueño de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien hasta le ha ofrecido su partido para formar una coalición para las próximas elecciones generales.

CARLOS AÑAÑOS - II

Con el ojo morado

Lo cierto es que Añaños no ha tomado ninguna decisión. “‘Conversar no es pactar’, no olvidemos que todos somos peruanos. Siempre dialogo con diferentes líderes políticos, además de empresarios, gremios, academia y ciudadanos en la búsqueda de escuchar. Lo seguiré haciendo, recorriendo el país para conocerlo mejor y contribuir a su desarrollo; porque a pesar de las dificultades, no perdamos la esperanza en este maravilloso Perú”, escribió en sus redes sociales. ¿Así o más clarito?

JNJ

Mejor solo que…

Martín Vizcarra no pierde el tiempo y se ha subido al coche de los detractores del Congreso por la investigación que se le ha abierto a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, parecería que en ese organismo no quieren que los asocien con el inhabilitado expresidente porque su titular Imelda Tumialán ha salido rapidito a aclarar que la JNJ tiene su partida de nacimiento en el Parlamento y no es obra y gracia del acusado por corrupción como, dice, se ha señalado de manera “inexacta”. No quieren cargar mochila ajena, parece.

MARTÍN VIZCARRA

¿Alista show?

Y a propósito de Vizcarra, él debe presentarse hoy ante la Comisión que investiga la adjudicación direccionada de obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en favor de empresas chinas. Esta es la tercera vez que lo convocan. ¿Acudirá o preferirá ser llevado por la fuerza pública ahora que anda tan inclinado al show y se graba hasta en el baño de su casa y friendo huevos?

OTRA VEZ ‘LOS NIÑOS’

Arremeten contra AP

Y ‘Los Niños’ no descansan. El congresista Jorge Luis Flores Ancachi, recientemente expulsado de Acción Popular, ha denunciado al secretario general de esa agrupación, Edmundo del Águila Morote, y otros dirigentes, por supuestamente integrar una organización criminal, falsa declaración del procedimiento administrativo, ejercicio arbitrario del derecho por propia mano y falsedad ideológica. Uhm, como dice el dicho, el ladrón cree que todos son de su condición. Ups.