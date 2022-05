Patricia Chirinos - I

Espíritu de cuerpo

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, se libró de la censura. La bancada de Perú Libre planteó la drástica sanción por sus expresiones agraviantes contra la aún titular de Trabajo, Betssy Chávez. Sin embargo, los bloques cerraron filas y le pasaron por agua tibia la majadería. Mientras tanto, todos felices en el Parlamento con su 82% de desaprobación.

Patricia Chirinos - II

No aplica a Miss Perú

A propósito de lo ocurrido, la congresista por el Partido Morado Susel Paredes cuestionó que se mantenga en la Mesa Directiva a una persona como Chirinos, “que discrimina consistente, sistemática y reiteradamente”. “Una persona no puede llenar de adjetivos a otra. Yo no he postulado a Miss Perú, obviamente no calificaría –dijo con humor–, (...) y aquí hay muchos que tampoco calificarían”, manifestó. ¡Y no va a ser! A quien le caiga el guante...

Caso Edgar Alarcón

No les entran balas

Desde la bancada morada también plantearon un pedido para que se reconsidere la votación que envió al archivo la acusación constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón por peculado doloso y un perjuicio económico al ente de control de S/490,877.95. Pero, al igual que en el caso de Chirinos, los congresistas prefirieron hacerse de la vista gorda y ratificaron sin sonrojo su voto a favor del blindaje a Alarcón.

Guillermo Bermejo

Piconazo

Con la censura de Betssy Chávez, el congresista Guillermo Bermejo perdió su cuota en el gabinete y es que la todavía ministra forma parte de la bancada Perú Democrático, que él también integra. Dolido por la derrota, Bermejo le mandó su chiquita a Vladimir Cerrón, quien, horas antes de la votación en el Pleno, fue a visitar a su socio político Pedro Castillo. “Cuando hay muertos, aparecen los gallinazos y hay gente rondando ya Palacio”, comentó. Mejor que se vaya a llorar al río.

En el sector educación

Hacen de las suyas

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, criticó las designaciones que se vienen realizando en el Ministerio de Educación, entre ellas la de César Fermín Pino como director de la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Según Castro, el citado funcionario es muy cercano a Mery Coila, secretaria de organización de la base Tacna del Movadef. Asimismo, dijo que en Apurímac se está obligando a los maestros a afiliarse al sindicato progobiernista Fenatep. Avisados estamos.

