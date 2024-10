Estas son las cortitas de hoy viernes 25 de octubre de 2024

En el Minsa

¿El Perú no se detiene?

¡Siempre tan creativos en el Poder Ejecutivo! El Ministerio de Salud — que maneja César Vásquez, el pulpín de César Acuña— quiso destacar que no hubo contratiempos en la atención en los hospitales del sector durante el paro del miércoles. Todo bien hasta ahí. Lo que nos preguntamos es quién tuvo la brillantísima idea de titular, parafraseando uno de los lemas del gobierno de Dina Boluarte: “El Perú no se detiene: 20 nacimientos en el Instituto Nacional Materno Perinatal”. Esteee, ¿alguien pensó que las gestantes se podían sumar a la justa paralización por seguridad ciudadana? Sin comentarios.

Dina y César I

Se indigna

A propósito de Acuña, el líder de Alianza para el Progreso (APP) se mostró indignadísimo por la sarta de verdades, perdón, de improperios que le lanzaron unas señoras en un terminal aéreo. A don César no le gustó que lo tildaran de sinvergüenza y menos que le desearan que vaya al infierno. “Me han faltado el respeto”, se quejó, pero rapidito nomás, muy orondo, agregó que lo ocurrido “no me preocupa porque no soy corrupto; estoy trabajando lo más que puedo…”. Uhmmmm, ¿dónde hemos escuchado eso antes? Ah sí, en Palacio de Gobierno, hace tres días.

Dina Y César II

Coordinados

Y como para que no quede duda de las coordinaciones, ups, de las similitudes entre el discurso del “padre de La Libertad” y la “madre del Perú”, el líder de APP añadió: “Yo estoy tranquilo, estoy contento porque camino por la calle y veo que la gente me saluda, me reconoce y valora”. Uyyyy, lo mismo afirmó doña Dina, que en toodos sitios la reciben con cariño. Parece que no solo la presidenta vive en una realidad paralela.

En el Congreso

Representación ¿o qué?

A ver si alguien les explica a los congresistas cuál es la finalidad de que, una vez al mes, se les dé toda una semana para cumplir su función de representación en Lima y regiones. Y es que a Elías Varas, que aprovechó su viajecito a Chimbote para anticipar su postulación a gobernador regional en 2026 —motivo por el cual le llovieron insultos y objetos—, se suma ahora el exlapicito Jaime Quito, quien estuvo por Arequipa azuzando a pobladores contra el proyecto minero Tía María. ¿Para eso el Parlamento les da viáticos de S/2,600 mensuales que es, finalmente, dinero de todos los peruanos?

Hernando Guerra García

In memoriam

Hoy a las 3 de la tarde se inaugura la Biblioteca Virtual del Congreso de la República que llevará el nombre del fallecido exvicepresidente del Parlamento Hernando Guerra García, quien, como se recuerda, falleció el 29 de septiembre del año pasado a los 60 años.

