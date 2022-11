Donde manda José Luna...

Digna...en la calle

A la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, no le quedó otra que alinearse con su jefecito y líder de su partido Podemos Perú, José Luna. Y es que apenas este manifestó que se abstenía de votar en la Comisión Permanente sobre la admisión a trámite de la denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo, la legisladora decidió cambiar su voto. Y eso que apenas minutos antes había señalado, fuerte y claro, que su voto era a favor. Si algo quedó claro es que donde manda Luna, no manda Digna.

Martín Vizcarra

Se envalentona

Gallito se puso Martín Vizcarra tras el acuerdo de la Comisión de Fiscalización de citarlo de grado o fuerza con intervención policial. Desde Pucallpa, donde realiza actividades proselitistas, el expresidente calificó la decisión como una “majadería” y le pidió al titular del grupo de trabajo, Héctor Ventura, “que no haga tanto show y alboroto” porque hoy llega a Lima. “Sean correctos en su actitud, no sean abusivos, prepotentes”, agregó. ¡Increíble! Lo dijo quien se vacunó contra el COVID-19 a espaldas de la población...

Red de ollas comunes

Maltrato en Palacio

La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana denunció el maltrato a su presidenta Fortunata Palomino en Palacio de Gobierno. “Denunciamos que funcionarios parcializados del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le han hecho una emboscada y la han expuesto a ataques por pseudo dirigentas”, escribieron, tras reseñar que Palomino salió llorando de la cita. ¿Tendrá algo que decir la titular del sector Dina Boluarte?

Dina en las aulas

La escuelita de Yarrow

Y a propósito de doña Dina...La congresista Norma Yarrow dio respuesta al pedido de la vicepresidenta para que se inhiba de votar en el caso que se ventila en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “La señora Dina me está haciendo recordar cuáles son mis funciones, tengo un reglamento en el que me baso. Yo voy a recordarle, de repente, cuáles son sus funciones...”, replicó la parlamentaria de Avanza País. A decir verdad, no estaría de más que le recuerden sus funciones a todos los integrantes del gabinete.

Procurador viajará a España

Van por el ‘hermanito’

Se le acaban las vacaciones a César Hinostroza. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) autorizó el viaje del procurador público ad hoc Javier Pacheco a España a fin de agilizar el proceso para la extradición activa del exjuez supremo, a quien se le investiga por patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Se le viene la noche al ‘hermanito’.

VIDEO RECOMENDADO

Nuevos testigos confirman orden de Pedro Castillo para no capturar a sobrinos