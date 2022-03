Bajo amenaza (I): Castillo y sus ministros

La congresista por Avanza País, Norma Yarrow, cuestionó las reiteradas amenazas del presidente Pedro Castillo a sus ministros si no cumplen tal o cual encargo. El último “premiado” fue el titular de Vivienda, Geiner Alvarado, a quien, en Puno, le dijo públicamente: “Si no le da agua a este pueblo, lo boto de su cartera”. Todo lo que hace para conseguirse unos cuantos aplausos...

Bajo amenaza (II): Ocho meses...y nada

Al respecto, la legisladora comentó que el mandatario “no puede decirle a un ministro que si no hace algo, lo bota”, y añadió que, en ese caso, el jefe de Estado “tendría que botar a todos los ministros porque en ocho meses no se ha hecho nada”. ¡Qué buenaaaa! A ver si Castillo le hace caso y aplica el consejo.

¿Mordaza en el gabinete? (I): En boca cerrada...

Y hablando de ministros, parece que en el Ejecutivo les han metido miedo a los integrantes del gabinete que preside Aníbal Torres para evitar que hablen sobre temas polémicos. Primero fue el titular de Salud, Hernán Condori, quien, después de comentar que el fallo del TC en favor de Alberto Fujimori debía ser acatado, repentinamente, cuando se le volvió a preguntar sobre el tema, les pidió a los periodistas que solo le toquen temas de salud.

¿Mordaza en el gabinete? (II): No saben, no opinan

Pero no es el único. Ayer ocurrió lo mismo con el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quien, al ser consultado sobre las denuncias por violencia familiar contra el secretario de Palacio, Jorge Alva, respondió: “A mí pregúntenme cosas de mi cartera”. O sea, no saben, no opinan.

En plena investigación: Bono para fiscales

A través de un decreto supremo, el Ministerio de Economía dio luz verde al pago de un bono excepcional de S/2,400 mensuales para los fiscales provinciales especializados en delitos de corrupción de funcionarios del Ministerio Público que tienen a su cargo una serie de indagaciones que involucran al presidente y su entorno (ministros, asesores, etc. etc.). Qué oportuno el regalito para el equipo que dirige Omar Tello, ¿no?

Castillo a fiscalización: Los dejó plantados

Parece que el compromiso de recibir a la Comisión de Fiscalización, expresada por el mismo Castillo al titular de ese grupo de trabajo, Héctor Ventura, cuando concurrió al Pleno, fue puro floro. Hasta ahora, se supo, el jefe de Estado no ha dado respuesta formal al requerimiento. A esperar sentaditos...

