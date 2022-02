Hilda Geldres, ave de paso (I): Novia de pueblo

A la cantante vernacular Hilda Geldres le ganaron por puesta de mano. Tras la polémica desatada por su designación como jefa de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas –teniendo como único mérito conocido ser la autora de una canción en homenaje a Pedro Castillo–, en el citado portafolio prefirieron no esperar a que, como ella dijo, evaluara su continuidad en el cargo y dieron por concluido su nombramiento. La dejaron como novia despechada, vestida y alborotada...

(Foto: Facebook)

Hilda Geldres, ave de paso (II): Miente, miente

Como ya es costumbre en el gobierno del lapicito, nadie le avisó a Geldres de la decisión; ella se enteró en plena entrevista con RPP. Además, la ahora exfuncionaria juró y rejuró que no conoce a nadie del gobierno y que no es de Perú Libre, pero no pudo explicar a cuenta de qué le ofrecieron un cargo de confianza y cómo así pudo visitar Palacio hasta en dos ocasiones y entrevistarse con el jefe de Estado. “He ido como una ciudadana particular para hablar de los proyectos de Arequipa”, sostuvo. Vaya, vaya, ¡cuánta apertura presidencial! ¿Alguien le cree?

(Foto: Facebook)

El profe se sigue corriendo: ¿A qué le teme?

Esta vez no fue un cerco policial el que se tendió alrededor de los periodistas para impedir que se acerquen al presidente Castillo. En esta ocasión, personal de seguridad del Estado los dejó encerrados en uno de los palcos del auditorio adonde fueron para cubrir una actividad pública, en La Victoria. Las puertas no se abrieron hasta que se aseguraron de que el profe ya estaba bien lejos. ¿Por qué le tiene tanto miedo a la prensa, presidente?

(Foto: GEC)

Bajan del avión a Acuña: De EE.UU. a Tacabamba

Y el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, tendrá que desempacar maletas ahora que, informó la revista Caretas, la embajada de Estados Unidos decidió no renovarle la visa a ese país. La decisión va acorde al pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión que hizo esa representación diplomática, en enero último, tras la sentencia por supuesta difamación contra el periodista Christopher Acosta en un proceso que le entabló Acuña por el libro Plata como cancha. ¿Y ahora? Que viaje a su querida Tacabamba.

(Foto: archivo El Comercio)

