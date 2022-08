No fue invitado al evento

CADE sin Castillo

Luego de haber sembrado solo inseguridad e inestabilidad entre los empresarios peruanos y extranjeros, el presidente Pedro Castillo no fue invitado a la 60 edición del foro CADE Ejecutivos que se desarrollará del 8 al 10 de noviembre. Normalmente, el jefe de Estado clausuraba el evento, sin embargo, este año quedó fuera de la lista. Parece que a los empresarios no les molesta perderse la opinión del mandatario en temas de desarrollo económico, ¡y no es para menos!

Burneo saca cara por Castillo

El nuevo escudero

Y no podía faltar el ministro que argumente a favor del presidente excluido del CADE Ejecutivos 2022. Esta vez fue el titular de Economía, Kurt Burneo, quien arremetió contra los organizadores del foro, IPAE Asociación Empresarial. “Los de CADE deben pensar lo que están haciendo porque están negando la posibilidad de que el presidente exprese su punto de vista”, arguyó. Ni modo, pues.

Rozas feliz en el Minam

De crítico a aliado

El transfuguismo en política es bastante común, pero el blindaje ya es otro lote. Resulta que el flamante ministro de Ambiente Wilbert Rozas, es el mismo excongresista del Frente Amplio que tuvo una dura oposición contra Pedro Pablo Kuczynski por sus indicios de corrupción y hasta impulsó su vacancia junto con otros parlamentarios. Sin embargo, el miércoles, cuando fue nombrado titular del Minam de un Gobierno donde la corrupción es pan de cada día, se quedó calladito. Ahí se ve la clase de ministros que designa Castillo.

A disposición del mandatario

Las piezas ministeriales

A propósito de los ministros, el titular de Vivienda Construcción y Saneamiento, César Paniagua, se refirió a la permanencia en los cargos de confianza del Ejecutivo. “Los cargos ministeriales son potestad del presidente y tenemos claro que venimos hasta el último día que él nos brinda la confianza”, aseguró. Suena a tiranía, no por nada Aníbal Torres y José Gavidia fueron retenidos en su momento cuando quisieron apartarse del Gobierno.

Se inician los debates

Contienda electoral

Después de que Perú21 compartiera detalles sobre los debates electorales para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, el JNE precisó que aún no ha celebrado reuniones formales con todos los partidos políticos para los debates, y que recién en las próximas semanas se definirá la participación de los candidatos que siguen en contienda electoral. Esto significa que, en el caso del Frente de la Esperanza y Renovación Popular, se podría contar con la participación de sus candidatos. Trascendió que Rafael López Aliaga no se negaría a debatir en público... ¿Mantendrá su palabra?

