Rumbo a la mesa - I

En compás de espera

La congresista por Alianza Para el Progreso Gladys Echaíz se pronunció sobre los rumores de su postulación a la presidencia del Parlamento. La exfiscal de la Nación precisó que la decisión sobre el particular le corresponde al partido y a la bancada, que ella integra en condición de invitada. “Donde Dios me ponga, allí estaré”, sostuvo, dejando la pelota en la cancha de César Acuña. A ver qué dice...

Rumbo a la mesa - II

Chabelita en bandeja

Contrastando con la mesura de Echaíz, una alborotada Isabel Cortez –legisladora por Cambio Democrático (ex Juntos por el Perú)– no pudo disimular su desesperación, perdón, su interés, en, eventualmente, presidir el Congreso. Ah, también se puso en bandeja para el Ministerio de Trabajo. “Tengo un equipo muy profesional, muy inteligente, capacitado para asumir esa responsabilidad que es tan importante”, comentó. Pues lo debe tener muy escondido porque ya van a ser once meses y hasta ahora nada de nada.

Ugarte querella a Cerrón

Por difamación

El exministro de Salud Óscar Ugarte ha presentado una denuncia penal por difamación agravada contra Vladimir Cerrón, quien lo acusó de la muerte de miles de peruanos durante la pandemia “a causa del monopolio de oxígeno al 99% que promovió y ejecutó mediante resolución ministerial”. “Lo que ha dicho no es poca cosa, me ha dicho criminal en otras palabras, eso no se lo tolero a nadie”, afirmó el extitular de Salud, quien en su demanda incluye el pago de una reparación civil de 3 millones de soles. Ahora pues, le van a dar donde más le duele al Vladi oficialista... en el bolsillo.

Pedro Castillo reincidente

De tumbo en tumbo

Y tras su penosa presentación en Tacna –donde sostuvo que Tarapacá está en territorio peruano–, el presidente Pedro Castillo volvió a meter la pata. En un encuentro con organizaciones de base, en Chiclayo, les pidió ayuda a los presentes “para que la salud en el Perú sea un derecho constitucional”. Mmm, ¿nadie le ha dicho que el artículo 7 de la Carta del 93 ya consagra ese derecho? A ver si le da una leidita y evita tanto papelón.

Este 27 y 28

Paro gobiernista

El Gobierno y sus aliados no quieren quedarse atrás y, mientras los transportistas de carga pesada anuncian una paralización a partir del lunes 27, la Asamblea Nacional de los Pueblos convocó a un paro “cívico, agrario, rondero y popular” para este lunes 27 y martes 28 reclamando ¿qué más? Asamblea Constituyente y cierre del Congreso. Imaginativos no son.

