WALDEMAR CERRÓN

Yo no fui





El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, intentó defender su proyecto de ley para crear un nuevo feriado el 21 de junio en evocación al año nuevo andino, peeeero, a falta de argumentos salió con que el Perú “requiere identidad”. “Es necesario quitar otros feriados que no tienen relevancia, aquí se celebra el calendario chino, el calendario occidental, una navidad occidental…”, se quejó. Ay, don Waldemar, para eso mejor se hubiera quedado calladito.

Waldemar Cerrón (Foto: Congreso)





NORMA YARROW

Camiseta celeste





Eufórica apareció la congresista Norma Yarrow en una actividad de su exjefecito el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en San Juan de Miraflores, donde advirtió que sacará las “uñas y garras” ¿¿¿??? para que se le den más recursos a la Municipalidad de Lima. “En marzo viene un presupuesto suplementario y vamos a pelearlo con uñas y garras alcalde, y ahí me tendrán al pie del cañón porque tenemos un hombre que ejecuta, pero no puede hacer milagros si no le dan plata…”, sostuvo la exrepresentante de Renovación Popular. ¿Compartirán su entusiasmo en Avanza País, bancada que la acogió tras su renuncia al grupo celeste en 2021?

(Foto: Archivo GEC)





MARTÍN VIZCARRA

Por las puras





Parece que el road show que hizo Martín Vizcarra por diferentes medios de comunicación para, una vez más, victimizarse no le sirvió de mucho, pues un grupo de ciudadanos, con pancartas en mano, llegó ayer hasta el frontis de su vivienda en San Isidro y desde ahí le gritaron de todo. “Corrupto”, “La prisión es tu destino por cobarde y asesino”, vociferaron. El inhabilitado expresidente, sin embargo, no asomó ni la nariz por el lugar. ¡Qué descortés! ¿Y dónde quedó aquello de que el pueblo lo quiere?

AMÉRICO GONZA

Quien nada debe…





El Poder Judicial verá el 12 de marzo el recurso de apelación del congresista por Perú Libre Américo Gonza, con el que se busca excluir como medio de prueba tooooodos los bienes y documentos que incautó el Ministerio Público en el allanamiento a su vivienda y despacho en el marco de la investigación preliminar por el caso ‘Los Niños’. Uhmmm, ¿no es el mismo Gonza que dijo que se sometería a todas las investigaciones? Ah, no, eso lo dijo respecto de la investigación en su contra por ser supuesto coordinador de la red criminal castillista en el cobro de coimas a cambio de ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas.