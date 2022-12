Digna en problemas - I

Censura a la vista

Otra vez en el ojo de la tormenta. La tercera vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, quien a nivel parlamentario ya no representa a ningún grupo político, salvo a ella misma –la bancada de Podemos Perú se desintegró–, podría ser censurada y retirada de la Mesa Directiva si, como todo lo indica, prospera la moción presentada en su contra por permitir el ingreso de su esposo Arón Espinoza a las instalaciones del Parlamento como si fuera Pedro en su casa.

Digna en problemas - II

Reincidente

Esta no es la primera vez que Calle se mete en problemas por Espinoza. Si no recordemos que apenas en octubre pasado el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, fue captado visitando el domicilio de la legisladora en plena etapa de confrontación del Ejecutivo con el Congreso. En esa ocasión también se presentó una moción de censura contra Calle, pero no fue admitida a debate. Esta vez pareciera que no tendrá la misma suerte, ¿o sí? A deshojar margaritas.

Carlos Anderson

La respuesta a Vladimir

En su cuenta de Twitter, el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, amo y señor de Perú Libre, arremetió contra el congresista Carlos Anderson. “Dice haber llorado por los 25 muertos, ¡Qué clase de hipócrita este tipejo!”, escribió. Y queriendo pegarla de vivo bloqueó los mensajes del parlamentario, pero este igual le replicó: “Como me tiene bloqueado, avísenle a Vladimir Cerrón que quien ataca e insulta sin dar posibilidad de respuesta es un cobarde al estilo de Pasión Dávila. Tal parece que ese es el estilo perulibrista. Huérfanos de ideas y argumentos insultan por la espalda y luego te bloquean”. Aucch, eso dolió, pero la verdad no ofende...

Guido Bellido

Juntos y revueltos

No tardó mucho el congresista Guido Bellido en encontrar refugio político. Ayer, a un mes y medio de su renuncia de Perú Libre, por dizque razones “de convicción y de conciencia”, se oficializó su incorporación a la bancada Perú Bicentenario donde se reencontrará con los otrora lapicitos José Balcázar, Jorge Coayla, Elías Varas, Jorge Marticorena y Víctor Cutipa. Bien dicen que siempre hay un roto para un descosido. Upss.

Caso Freddy Díaz

La hacen larga

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso votará hoy el informe final sobre el suspendido congresista Freddy Díaz, acusado de violar a una trabajadora de su despacho. A ver si resuelven el tema de una vez porque ya la han hecho demasiado larga.