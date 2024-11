Estas son las cortitas de hoy viernes 22 de noviembre de 2024

Imagen

Remembranzas

Mario Vargas Llosa, laureado novelista y Premio Nobel de Literatura, regresó al Colegio Militar Leoncio Prado, aquel que lo inspiró a escribir La ciudad y los perros. Su hijo Álvaro Vargas Llosa publicó en la red social X una foto de su padre en el frontis de dicha institución con la leyenda: “Paseo deportivo y reminiscente por La Perla…”. La estampa dio lugar a emotivos y nostálgicos comentarios de los cibernautas sobre una de las novelas más célebres del escritor arequipeño.

‘Franelitis’ ministerial (I)

A sus marcas, listos…

Y ayer se desató una competencia entre los titulares de las diferentes carteras del gabinete —que preside Gustavo Adrianzén— para defender al hermanísimo de su jefecita, Nicanor Boluarte. ¡Y qué casualidad! Tooodos salieron a rasgarse las vestiduras con más o menos el mismo libreto: que respetan la independencia de poderes, que hay que defender los derechos fundamentales, etc. etc. etc. Bien disciplinaditos salieron a hablar los ministros de la Producción, Sergio González; de Vivienda, Durich Whittembury; de Trabajo, Daniel Maurate…

Imagen

‘Franelitis’ ministerial (II)

El oscuro Vásquez

Pero quien sí se “lució” en sus afanes de sacar cara por el ‘wayki’ Nicanor, al mejor estilo de su mentor César Acuña, fue el ministro de Salud, César Vásquez, quien hizo una temeraria declaración: “Los mismos enemigos del Perú que buscaban boicotear APEC (…) son parte de fuerzas oscuras (que) ahora atacan al gobierno y tratan de desestabilizarlo con estas medidas (la prisión preventiva) que parecería que tiene operadores políticos…”. Bien dice el dicho: hay quienes hablan porque tienen boca.

Imagen

Stephano Peschiera

Puntos sobre las íes

Stephano Peschiera, nuestro medallista olímpico de París 2024, se pronunció en contra del proyecto de la ley general del deporte que empezó a discutirse en el Pleno. “(…) Los organismos antidopaje son autónomos, esa ley nos expondría a los deportistas a ser sancionados y no poder representar al Perú de manera internacional. (…) Les pedimos, por favor, que nos consulten la proxima vez que quieran sacar una nueva ley para ver si nos perjudica; nosotros nos dedicamos a trabajar de manera honesta para sacar adelante el deporte y lo último que necesitamos es que nos compliquen las cosas de esta manera”, indicó. Nunca mejor dicho. ¿Resultado? El dictamen volvió a comisión. Bien.

Imagen

Comandos Chavín de Huántar

Reconocimiento

El Parlamento aprobó otorgar una asignación mensual de S/2,500 a los comandos que, en 1997, participaron en el operativo Chavín de Huántar que permitió el rescate de los rehenes tomados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón.

Imagen

