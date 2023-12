DINA SE ENCRESPA - I

Se quedó sin plan

Parece que la presidenta Dina Boluarte dejó en Palacio de Gobierno, y bajo llave, su espíritu navideño de paz y amor. Por lo menos con los periodistas, a quienes respondió con muy mal talante cuando le señalaron que la ciudadanía no percibe ningún efecto positivo de las medidas de su Gobierno contra la inseguridad ciudadana y el famoso plan Boluarte. “El plan Boluarte no existe, si en algún momento emotivo lo dijo el premier, creo que ya se rectificó. A la prensa le voy a agradecer que no insista en algo que ya rectificamos…”, sostuvo con evidente fastidio.





DINA SE ENCRESPA - II

Quiere poner la agenda

Esteee, mejor que le enmiende la plana directamente a su primer ministro, que no se ha rectificado y que fue quien el 23 de agosto pasado dijo con entusiasmo: “Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boluarte”. Al final, parece que lo único claro es que no hay plan. Ups.





DINA SE ENCRESPA - III

Mal humor

Pero ahí no quedó la cosa. La mandataria también le reclamó a los medios de comunicación que difundan “noticias en positivo y no negativas, como la que usted acaba de preguntar”, le reprochó a la reportera del canal que le consultó sobre el tema de la inseguridad. Y con sangre en el ojo, además, aprovechó que la siguiente pregunta le daba pie a resaltar un convenio suscrito por el Gobierno para rematar: “Gracias por la pregunta, hubiera sido bueno que algunas de la prensa, sobre todo Latina, pregunte cosas como esta, positiva”. ¡Qué humor!





KEIKO FUJIMORI

Compartir navideño

Anticipándose a la Navidad, los integrantes de la bancada de Fuerza Popular participaron en un compartir en un restaurante de Surco. Eso sí, todo a puerta cerrada. Allí estuvieron Keiko Fujimori acompañada por Micky Torres, Luis Galarreta, congresistas, asesores y hasta fujimoristas de vieja data como Carmen Lozada. Nos cuentan que la lideresa fujimorista se fue temprano de la reunión, lo que no impidió que el resto se quedara para disfrutar del baile y karaoke.





JOSUÉ GUTIÉRREZ

Menos viajecitos

Tras la batahola que se armó en la Defensoría del Pueblo por la no renovación del contrato CAS a la secretaria del Sindicato de Trabajadores, la institución que encabeza Josué Gutiérrez emitió un comunicado. “El presupuesto solicitado al MEF para 2024 no ha sido aprobado en su totalidad. Esta situación ha obligado a nuestra institución a dar por concluidas las labores de 42 trabajadores”, indicó. Uhm, ¿se le acabaron entonces los viajecitos al extranjero a Gutiérrez? Porque desde que asumió el cargo, en mayo, ha visitado Dinamarca, Emiratos Árabes, España, Panamá, Estados Unidos, Colombia, etc. etc. etc.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Perú21TV conversó con el fiscal coordinado del Equipo Lavajato y de Lavado de Activos, hoy suspendido, Rafael Vela Barba sobre lo revelado por Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.