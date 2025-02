Estas son las cortitas de hoy viernes 21 de febrero de 2025

MARTÍN VIZCARRA - I

Se victimiza… otra vez

Martín Vizcarra no pierde el tiempo para victimizarse. Ayer acudió al Tribunal Constitucional para solicitar que se deje sin efecto su inhabilitación para ejercer cargo público por 5 años, y aprovechó para responder por la nueva denuncia constitucional en su contra, aprobada por el Congreso en la víspera, por haber favorecido a la empresa china Sinopharm a cambio de pagos indebidos y vacunarse con toda su familia.

MARTÍN VIZCARRA - II

Dueño del show

“Lo que quiere el Congreso es show, no llegar a la verdad. He enviado un documento diciendo que renuncio a mi derecho al antejuicio, que pasen todo al Ministerio Público, pero quieren continuar el show mediático”, comentó fastidiado. Ay, qué gracioso el lagartito. Lo dice quien se promociona todos los días en la red social TikTok friendo huevos, en pijama, comiendo cuy o con sus mascotas Morita y Macarena que tienen más carisma que él. Ups.

GUSTAVO ADRIANZÉN

Jura que nos despistó

Y emulando a los creadores de “no es copia, es plagio” y “no se cayó, se desplomó” llega el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien, en su afán de defender al engreído de su jefecita —que no es otro que el ministro del Interior—, y justificar el que haya nombrado a un vocero —para no tener que darle la cara a la prensa—, salió con que el coronel PNP (r ) Carlos López Aedo no es el vocero de Juan José Santiváñez, no, no, qué bah, “es un portavoz”. A ver si alguien le regala al premier un diccionario de la RAE, ahí verá que ambas palabras significan lo mismo. Uhm, cree que nos puede atarantar.

MORGAN QUERO

Sin excusas

La presidenta de la Comisión de la Comisión Especial de Seguimiento a la Organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, congresista Diana Gonzales, ha vuelto a convocar al ministro de Educación, Morgan Quero, para que se presente ante ese grupo de trabajo y explique por qué el gobierno de Dina Boluarte extinguió el Proyecto Especial Legado y dispuso transferir sus activos y pasivos al Instituto Peruano del Deporte. Anticipándose a otra de sus excusas para dejarlos plantados, Gonzales le pide incluso que sea él quien fije la fecha y hora. Y ahora, ¿qué inventará Quero?

ALFREDO PARIONA

Sin sustento

El congresista Alfredo Pariona ha presentado un proyecto de ley totalmente antitécnico para reducir la jornada laboral diaria de 8 a 6 horas, pero, dice, solo de quienes “por su condición de padre o madre tengan la custodia de un menor de edad en situación de orfandad por fallecimiento de uno de los progenitores”. Quiere el aplauso fácil.