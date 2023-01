Fue por lana y...

¡Ay, Chabela!

A la congresista Isabel Cortez la ganó ¡otra vez! el figuretismo, y buscando cámara llegó hasta los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se alojan los manifestantes que llegaron a Lima desde las regiones. Con lo que no contaba es con que algunos de ellos le enrostrarían su sinuoso comportamiento político y la mandarían a su casa. “¡Fuera! ¡Corrupta! ¡El pueblo no te quiere!”, le gritaron. Ella, nerviosa, le pedía insistentemente a un miembro de su seguridad: “hazle que se retire, hazle que se retire”. Ay Chabelita, cuándo entenderá que cuándo no te quieren, pues no te quieren.

Roberto Sánchez e Isabel Cortez, ambos congresistas de Cambio Democrático, en la Universidad San Marcos este jueves.





Roberto Sánchez

Calladito se ve mejor

Mientras tanto, un colega de su bancada, Roberto Sánchez, sí, el otrora ayayero de Pedro Castillo que fungió de ministro de Comercio Exterior desde el primer día de su (des)gobierno, reclamó que se escuche a ese 60% de peruanos que, dijo, “cree en la necesidad de la libertad” de su exjefecito. Vaya, vaya, ahora resulta que le gustan las encuestas. ¿Y cuándo un 63%, según Ipsos, reclamaba la renuncia del profesor a la Presidencia de la República, por qué no dijo nada? Ahí sí se quedó calladito...

Roberto Sánchez. (Foto: archivo GEC)





Pedro Castillo

No tiene quién lo visite

Y a propósito de Pedro Castillo, él, a través de sus redes sociales, pidió que el equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU –que llegó al Perú, a pedido del gobierno de Dina Boluarte–, lo visite en el penal de Barbadillo para dizque “hablar sobre mi injusta situación”. Por lo visto ahora sí anda locuaz, y no como en su desastroso gobierno cuando se corría de todo el mundo.





Amarga espera

Nieves, Susel y Flor

La congresista Nieves Limachi sigue recolectando firmas para presentar su moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento. Según dijo, el supuesto reemplazante de José Williams tendría que “reunir todas las cualidades (no dijo cuáles), considerando que reemplazaría a Boluarte”. Bueno, tendrá que aguardar sentada porque hasta ahora su pedido no tiene eco. Quienes podrían acompañarla en la espera son las congresistas Flor Pablo y Susel Paredes, voceadas como posibles sucesoras de Williams. Aunque su Partido Morado ya le puso tarjeta roja a sus aspiraciones. A llorar al río.

Nieves Limachi





César Acuña

No son 78, son 87

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, quiso pegarla de enérgico y reclamó al Congreso aprobar el adelanto de elecciones generales para este año. “Es decisión política, es cuestión de 78 votos; reflexionen y piensen en el Perú”, manifestó. A ver si alguien le avisa que son 87 votos y no 78 los que se necesitan. Se le alteró el orden de los números al gobernador.