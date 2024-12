Estas son las cortitas de hoy viernes 20 de diciembre de 2024

José Arista (I)

Odiosa en buena onda

Chistosito el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien días atrás, en Cusco, se encrespó cuando una periodista colaboradora de Perú21, Carol González, lo cuestionó sobre la situación de Petroperú. “¿Por qué es tan odiosa y hablando mentiras ustedes?”, dijo, tras lo cual le dio la espalda y se fue. Pues bien, ahora resulta que estos comentarios los hizo ¡en buena onda!

José Arista (II)

Más vale tarde que nunca

“Después de la entrevista, Carol (la periodista), muy incisiva ella, me siguió como 60 metros y al final me hizo algunos comentarios que yo consideré en ese momento unas afirmaciones inexactas; pero desde acá, mis disculpas a Carol (…) fue una frase no con mucha suerte, pero yo lo dije en buena onda”, manifestó. Bueno, si algo hay que reconocerle es que se rectificó. A ver si le enseña a su colega Morgan Quero cómo hacer de tripas corazón y ofrecer disculpas.

Dina Boluarte (I)

A confesión de parte…

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó hasta los distritos de Chalhuanca y Caraybamba en Apurímac, y una vez más apeló al autobombo para congraciarse con sus paisanos, a quienes ofreció el oro y el moro. Y es que —según ella— “cuando hay voluntad política, no hay tiempo que esperar”. O sea, que la demora en sus explicaciones sobre los Rolex, don Nicanor, el condominio Mikonos, los retoquitos y demás ¿fue porque no había voluntad política de su parte?

Dina Boluarte (II)

24/7

Ah, y como cereza del pastel, la mandataria le reventó cuetes a su gobierno. “Aquí trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, todo el año calendario”. Uhmmm, bueno, menos esos días entre junio y julio del año pasado en que estuvo en calidad de no habida, ¿verdad? Ni sus ministros la vieron. Ups.

En el Congreso (I)

Otra denunciada más

El Congreso de la República se parece cada vez más a la casa del jabonero: quien no cae, resbala. Esta vez es el turno de la acciopopulista Hilda Marleny Portero López. La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional en su contra por el recorte de sueldos a por lo menos ocho personas, varios de ellos trabajadores de su despacho, lo que configuraría el delito de concusión en agravio del Estado.

En el Congreso (II)

De la vista gorda

“Con este documento suman 21 las denuncias constitucionales puestas en conocimiento del Congreso de la República y que se encuentran pendientes de respuesta, muchas de ellas presentadas a inicios de 2024”, precisó el Ministerio Público. ¿Y qué dicen en el Parlamento? Silencio cómplice.

