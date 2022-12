Reapareció en Puno

Las restricciones de Lilia

Lilia Paredes, esposa del presidente de la República, reapareció en Puno. “He sentido mucha tristeza con lo que ha pasado con mi familia, pero ahora estoy saliendo adelante...”, dijo. Chispas, y nosotros que pensamos que era por la comparecencia con restricciones que le impuso el Poder Judicial en el marco de la investigación que se le hace por ser la presunta coordinadora de una red criminal que tendría como cabecilla a Pedro Castillo. Y es que una de esas disposiciones es precisamente no ausentarse de su localidad de residencia sin permiso judicial. Decimos nomás.

Roberto Sánchez

Zapatero a tus zapatos

El titular de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, se quedó con las ganas de ponerse el fajín de primer ministro, pero no pierde la fe y por eso sigue buscando hacer puntos para quedar bien con el profe. Ayer, sin que nadie le pregunte, se mandó contra la sentencia del Tribunal Constitucional que ratifica que todo referéndum debe ser aprobado por el Congreso de la República. “(...) La sensatez tiene que primar, la comunidad internacional y los hombres y mujeres demócratas sabemos lo que significa...”, arguyó. Esteeee, ¿qué habrá querido decir? Zapatero a tus zapatos. Mejor que se dedique a trabajar en su sector que bastante descuidado anda.

Se pican en el gabinete

Bajo la sombra de Aníbal

Sacó roncha en el Consejo de Ministros la portada de Perú21 de ayer que puso al descubierto la jugada del Ejecutivo de poner a Betssy Chávez como premier cuando quien sigue manejando los hilos del poder es en realidad Aníbal Torres, a quien, dicho sea de paso, le pidieron no asomar la nariz por la conferencia de prensa en la que el ministro de Justicia, Félix Chero, enfatizó una y otra vez que Chávez es “la” vocera del gobierno, “la” premier, “quien dirige las políticas de Estado”, etc. etc. etc. Uy sí, ni ella se lo cree...

Quiere marcha contra el Covid

La patinada de Kelly

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, convocó a una conferencia de prensa para dizque anunciar las acciones de su despacho frente al aumento de casos de COVID-19. Tanta bulla para finalmente hacer solo recomendaciones. Ah, pero también anunció una gran marcha. ¿¿¿??? Al finalizar tuvo que reconocer que se equivocó y que a lo que se refería era a una movilización de brigadas de salud.

Waldemar Cerrón

Hijo de su apá

El congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley para crear una universidad nacional en la región centro que llevaría el nombre de Jaime Cerrón Palomino...¡su papá! Y obvio, con recursos públicos. Mejor que se ponga una mano en el pecho y la otra en el bolsillo derecho y saque de la suya. Vivo se cree.