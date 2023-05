EL ÚLTIMO ROMÁNTICO - I

Edwin, el amiguis de Josué

Los votos de los congresistas María del Carmen Alva, Karol Paredes y Edwin Martínez, todos ellos de Acción Popular —un partido venido a menos en los últimos tiempos—, fueron decisivos para la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo. Mientras las dos primeras se abstuvieron, Martínez votó en rojo. ¿Por qué cambió de parecer? Según él mismo ha señalado, el exabogado de Vladimir Cerrón le pidió tiempo atrás trabajar en su despacho, y más recientemente le solicitó su apoyo para ser elegido como titular de la Defensoría. “Él me dijo por qué no podía darle esa oportunidad”, dice Martínez.

Edwin Martínez, de Acción Popular, involucrado en el caso 'Los Niños'. (Foto: Congreso)





EL ÚLTIMO ROMÁNTICO - II

Se dejó llevar

“En cinco segundos se me mezcló las conversaciones con Gutiérrez y un mensaje recibido de una amiga de él, que trabaja en mi despacho. Me dice: ´Parece que va a ganar mi paisano´. El tema paisano suena bonito, medio romántico; y dije ¿por qué no darle una oportunidad?”, reseñó el legislador de la lampa. Nos preguntamos, si hubiera reelección congresal, si los electores le darían una segunda oportunidad al congresista Martínez, tan presto para la bronca callejera y el voto irresponsable. Corren las apuestas…





FUERZA POPULAR

Por la boca muere el pez

En el debate de la ‘ley mordaza’ los fujimoristas reiteraron su postura en contra. Lo curioso fueron los argumentos con que algunos integrantes del bloque naranja defendieron su posición, entre ellos Rosangella Barbarán y Arturo Alegría. Mientras la primera dijo que “la madurez política indica que las leyes no son producto de la venganza, si no, imagínense todo lo que tendría que haber hecho Fuerza Popular” —¡uy qué miedo!—, el segundo señaló que se siente “orgulloso de ser parte del partido más investigado”. Sin comentarios.

Congresista Rosángella Barbarán. (Foto: Andina)





ELVIS VERGARA

Predique con el ejemplo

Otro que se “lució” fue Elvis ‘el Niño’ Vergara, quien hizo una cerrada defensa de la ‘ley mordaza’ alegando que “no se puede so pretexto del respeto a un derecho, vulnerar otro derecho; (…) quien no comete delito no tiene por qué sentirse afectado, atemorizado”, manifestó. Sí pues, dicho en otras palabras, quien no integra una organización criminal no tiene por qué escudarse en la inmunidad parlamentaria, ¿cierto?

Elvis Vergara es uno de los seis congresistas del caso 'Los Niños'. (Foto: Congreso)





WALTER ALVA

En recuperación

Walter Alva, reconocido arqueólogo y descubridor de la tumba del Señor de Sipán, se encuentra internado en una clínica restableciéndose de una delicada intervención quirúrgica. Sus familiares informaron a Perú21 que ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos, pero sigue siendo monitoreado, y solicitaron apoyo económico para los gastos del tratamiento. Le deseamos pronta recuperación.