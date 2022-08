Luna Gálvez en presupuesto

El más más del Congreso

No sabemos qué tipo de encuestas ve José Luna Gálvez (Podemos Perú), pero, según él, es el congresista “con mejor imagen”. Así respondió al ser cuestionado por su designación como presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento. “El congresista que mejor imagen tiene, si usted tiene las encuestas, soy yo. La Comisión de Presupuesto no es política, es técnica, tenemos que ser especialistas”, añadió. Bueno, su especialidad nos queda clara. No por nada se le investiga por cohecho activo y organización criminal.

Cerrón amenaza a la Iglesia

De tal palo tal astilla

Así como Vladimir Cerrón amenaza a diestra y siniestra a cualquiera que critica sus formas, su hermano, Waldemar Cerrón, siguió su ejemplo y arremetió contra la Iglesia católica, luego de que los obispos se pronunciaran sobre la crisis política. “Si la iglesia ingresa a los temas del Estado y Gobierno, están dando el gran paso para que los poderes del Estado intervengan en su organización y cuentas económicas. Un buen avance para nuestros pueblos”, celebró en Twitter. Algunas cosas vienen de familia.

Vergara reniega del Congreso

Niño arrepentido

Con la mano en el pecho, el ‘niño’ Elvis Vergara (Acción Popular) se disculpó con los votantes de Ucayali que apoyaron su candidatura al Congreso. “Ha pasado un año y no hemos avanzado mucho. Quiero empezar ofreciéndoles disculpas”, dijo ayer durante la sesión del Pleno del Congreso. Qué bonito. ¿Para cuándo el mea culpa por usar su voto para blindar a Castillo y a sus ministros cuestionados?

Betssy Chávez en el pleno - I

Nacida para el Ejecutivo

A Betssy Chávez (Perú Democrático) le gusta ser más ministra que congresista y, durante el Pleno de ayer, usó sus minutos de intervención para defender al gobierno. “Qué cansados estamos de mirar la paja en el ojo ajeno y olvidarnos del tronco que tenemos en el nuestro. Estas son las consecuencias de la Constitución de 1993″, alegó, como si eso justificara los escándalos de corrupción en el Ejecutivo. Mal que bien, fue interrumpida por la presidenta del Legislativo, Lady Camones (APP), quien le recordó que juró al cargo por la misma Carta Magna.

Betssy Chávez en el pleno - II

Le arde la censura

Y como no la dejaron defender a su gusto al Ejecutivo, Chávez usó el resto de su intervención para defenderse a sí misma, dejando en evidencia que aún le duele haber sido censurada del cargo de ministra de Trabajo. “A mí me censuraron por gorda y robusta, y todos se quedaron callados. Eso es parte de la realidad”, sostuvo. ¡Francamente! Sería bueno que la legisladora repase la verdadera razón de su censura, para que no repita el mismo error ahora que está en el Ministerio de Cultura.

