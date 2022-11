Castillo minimiza reclamos

“Se dejan comprar”

El presidente Pedro Castillo ya no sabe qué más decir para quedar bien parado. Ayer, en VMT, aseguró que un sector de la población respalda a “los golpistas” pese a que no tiene agua. “Hay otros que les importa un pepino agendar los grandes problemas que tiene el país y hay gente que está en el barrio que no tiene agua, que tiene de techo un plástico y todavía le da la razón a ciertos grupos de poder y golpistas (...) y se deja comprar por una migaja”, expresó. Ay, ay, ay, cree que todos son de su misma condición. El único que “compra” apoyo ya se sabe quién es...

Susel y cuestión de confianza

Nerviosa y angustiada

La tarde de ayer, minutos después de suspenderse la sesión del Pleno del Congreso tras la sustentación del premier Aníbal Torres de la cuestión de confianza, algunos congresistas quedaron a la expectativa, entre ellos Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) que escribió en Twitter: “Se siente mucho nerviosismo y angustia”. ¿Nerviosita? Un poco de calma congresista, ni que estuviera usted representando al Ejecutivo.

Evo Morales hace de las suyas

‘Honoris’ por nada

Y en el colmo de las incongruencias, el exmandatario de Bolivia Evo Morales fue reconocido por autoridades universitarias de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno con la distinción doctor honoris causa. Eso no es todo. Al término del evento, el también ídolo de Perú Libre brindó una conferencia sobre “los retos y desafíos” en la construcción de estados plurinacionales en América Latina. ¿Qué habrá enseñado? ¿Estrategias para perpetuarse en el poder o técnicas de fraude electoral? Solo Dios sabe.

Fiscal dio positivo para covid

Caso Ollanta en vilo

La sala presidida por el juez supremo César San Martín tenía previsto evaluar la casación presentada por el expresidente Ollanta Humala el último miércoles. Sin embargo, a pedido del fiscal supremo Pablo Sánchez, la diligencia se postergó para el 24 de noviembre porque el fiscal encargado de sustentar dio positivo para COVID-19. Una semana más de espera para el exmandatario.

Valer deja Perú Democrático

De bancada en bancada

El exprimer ministro y congresista Héctor Valer anunció ayer su salida de la bancada de Perú Democrático, una de las “variantes” del oficialismo. En un oficio dirigido a la vocera del grupo parlamentario, Nieves Limachi, no dio mayores detalles sobre su decisión. El que fue uno de los jefes de gabinete más breves de la historia estuvo antes en Somos Perú y Renovación Popular. Con su salida de PD deja claro que cambiarse de camiseta no es un problema para él. ¿Cuál usará ahora?

