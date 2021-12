Al presidente Castillo

Lo dejan mal parado

El presidente Pedro Castillo tuvo un incidente durante la ceremonia de graduación de oficiales de la Escuela Militar de Chorrillos. Ocurrió cuando le entregó la espada al subteniente de Comunicaciones, Gustavo Jesús Lazo Sánchez, quien al recibirla le dio, literalmente, tremendo tirón al mandatario que casi lo hizo perder el equilibrio. Uhmmm, casi, casi graficando lo que han sido los más de 140 días de su inestable gobierno.

(Foto: Hugo Pérez / GEC)

La verdad no ofende - I

Juntos por el empleo

El parlamentario Carlos Anderson rebautizó ayer como ‘Juntos por el Empleo’ a Juntos por el Perú, la suertuda agrupación que gracias a su alianza con Perú Libre ha colocado a varios de sus militantes en diferentes puestos de confianza del Ejecutivo. Pero la fina ironía no le hizo gracia a la histriónica Sigrid Bazán...

Foto: archivo GEC

La verdad no ofende - II

Sigrid, pide licencia

“Estoy bastante decepcionada de este Congreso, (...) me avergüenza y este circo en el que nos hemos convertido...”, comentó, a lo que Alejandro Cavero, de Avanza País, le replicó: “Si tanto le avergüenza el Congreso, pida licencia sin goce de haber que nadie la va a extrañar”. ¿Y qué dijo Bazán? Pues nada. Habrá que ver si sigue el consejo o si, como pregonó ayer una y otra vez, es leal a sus principios. Corren las apuestas.

Congresista Sigrid Bazán dijo sentirte "avergonzada" del Congreso y entiende a quienes piden que los parlamentarios se vayan a su casa.

La dupla Pacheco-Maúrtua

Favor con favor se paga

A través de un decreto supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de más de S/142 millones a la Cancillería para financiar el pago de los adeudos de cuotas a los organismos internacionales de los que el Perú es miembro. ¿Estarán incluidos en esa lista los US$100 mil que le debe el Estado al Parlamento Andino desde 2019? Después de todo, esa fue una de las razones por las que Gustavo “el chauchiller” Pacheco movió cielo y tierra para que ese foro condecore al canciller Óscar Maúrtua. Favor con favor se paga, ¿cierto?

Banco de la Nación

Otra agencia de empleo

En el gobierno no dan puntada sin hilo. Ahora resulta que, en el marco del pedido de facultades delegadas al Congreso para legislar en materia tributaria, han metido, como quien no quiere la cosa, una cláusula que autoriza la implementación de un programa de retiro voluntario con incentivos para los trabajadores del Banco de la Nación. Nada malo si no fuera porque, al mismo tiempo, se autoriza al directorio a modificar su presupuesto con el fin de llenar las “plazas vacantes”. ¿En qué quedamos? Van a sacar gente para meter a “su” gente. Una vez más la criollada.

(Foto: El Comercio)

