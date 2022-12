Clamor popular

¡Renuncia, Chabelita!

De nada le sirvió a la congresista Isabel ‘Chabelita’ Cortez tanta franelilla con el golpista Pedro Castillo. Ayer acudió a la Diroes y los seguidores del profe no la dejaron ni llegar a la puerta, y más bien le pidieron su renuncia y le reclamaron por supuestamente haber votado a favor de la vacancia. ¿Y qué dijo? “Yo no he votado, la renuncia constitucionalmente no se puede...”, replicó, tras lo cual los manifestantes le arrojaron agua y arena. Uy sí, ¿de veras renunciaría si pudiera? A ver quién le cree.

Isabel Cortez (Congreso)

Sigrid Bazán

Cuando calienta el sol...

A la congresista Sigrid Bazán no le hizo gracia el anuncio de que la legislatura se ampliaría hasta el 28 de febrero, y cuestionó el acuerdo de la Junta de Portavoces.”Eso pasa cuando no se dialoga con los grupos”, añadió. ¿Acaso su vocera no le comunicó la decisión? Diecisiete meses en el cargo y parece que no asimila los procedimientos parlamentarios. ¿O será que no quiere perder sus vacaciones de verano? Finalmente, empero, se salió con su gusto y el periodo legislativo se prorrogará solo hasta el 31 de enero de 2023.

Sigrid Bazán. (Foto: Congreso)

Jorge Salas Arenas a los fujis

“No les corro, no renuncio”

Ante la inminencia de un adelanto de elecciones, que muchos congresistas apoyan solo de la boca para afuera, hay bancadas como la de Fuerza Popular que no quieren irse solas. Y es que, aprovechando la presencia de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec en el hemiciclo, el legislador naranja Víctor Flores les preguntó si renunciarían a sus cargos ante los cuestionamientos a su gestión en los comicios de 2021. Ni corto ni perezoso, Jorge Salas Arenas respondió: “No les corro porque no les debo nada, no les quito cuerpo, (...) por lo menos yo, no voy a renunciar”. Auch.

Jorge Luis Salas Arenas. (Foto: El Comercio)

Guillermo Bermejo

Tirria a la prensa

Majadero y prepotente se mostró, una vez más, el congresista Guillermo Bermejo cuando los periodistas le enrostraron sobre el pedido de asilo a México de Pedro Castillo y el peligro de fuga. “¿Han preguntado como se pide el asilo? Yo les digo porque he sido refugiado político”, “No te desesperes, asu madre, termina, termina (con tu pregunta)”, “¡Me vas a dejar hablar o vas a responder tú?”, fueron solo algunos de sus comentarios. Patanería en su máxima expresión.

Guillermo Bermejo. (Foto: Congreso)

Cuarto Poder

Premio de Periodismo

El programa Cuarto Poder de América TV recibió el Gran Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Instituto Prensa y Sociedad en mérito a la investigación del colega Eduardo Quispe sobre El Despacho clandestino de Pedro Castillo en la calle Sarratea. El tiempo finalmente le dio la razón al equipo que lidera Gilberto Hume y que puso al descubierto toda la podredumbre del régimen castillista. Desde Perú21 les extendemos nuestras felicitaciones a los galardonados.

A escondidas. El 17 de noviembre, un reportaje de Cuarto Poder pone al descubierto las reuniones clandestinas de Castillo con empresarios y funcionarios en una casa del pasaje Sarratea, en Breña.