Estas son las cortitas de hoy viernes 15 de noviembre de 2024

Verónika Mendoza (I)

Subiéndose al coche

Cuando no, Verónika Mendoza no quiso desaprovechar la oportunidad y rapidito nomás se subió al coche de las protestas en Cusco contra la inseguridad ciudadana. “En el sur las cosas no son tan graves como en Lima, (pero) no podemos esperar que empiecen a extorsionar, a secuestrar para recién alzar la voz”, dijo muy oronda. Eso sí, como no da puntada sin hilo, enseguida nomás agregó: “Para poder sacar a los delincuentes de las calles, hay que también sacarlos del Gobierno y del Congreso…”. Ay, qué sutil.

Verónika Mendoza (II)

La voz del pueblo…

La conveniente aparición de Mendoza por el lugar no fue, sin embargo, del agrado de algunos de los manifestantes, entre ellos una señora que no ocultó su fastidio con quien —dijo— “nunca ha apoyado al pueblo”. “Es una oportunista que aprovecha que estamos viniendo acá a manifestarnos; cuando el pueblo sale a luchar nunca nos ha apoyado”, comentó. Pero como a la excongresista no le entran balas, cuando se le preguntó por las críticas respondió que la gente no estaba cuestionándola a ella, sino a los periodistas “por no darle cámaras”. Lo que hay que escuchar…

Daniel Salaverry

En salmuera

Se inició el juicio oral contra el exfujimorista Daniel Salaverry y el Ministerio Público pide para él ocho años de prisión. ¿La razón? Haberse apropiado presuntamente de manera irregular del dinero que se le dio para cumplir con la Semana de Representación entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. Además, la Fiscalía pide su inhabilitación para ejercer cargo público por 5 años y el pago de 360 días multa, equivalentes a S/71,699. Uhm, dicen que con este antecedente y la reciente sentencia al ‘mochasueldos’ Michael Urtecho de 22 años y 5 meses no son pocos los parlamentarios que se han puesto nerviositos.

César Acuña

Falta síntesis

Consultado por un periodista sobre la respuesta de su amiguis, la presidenta Dina Boluarte, frente a las manifestaciones, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, muy circunspecto él, respondió: “En una sola palabra…”. Y cuando todos esperaban esa única palabra, el dueño de Alianza para el Progreso nos salió con todo un discursito que se prolongó cerca de un minuto. Ni en eso cumple lo ofrecido.

Patricia Benavides

No se libra

Si Patricia Benavides pensaba que se iba a sacar de encima a Delia Espinoza por ser esta la nueva fiscal de la Nación, se equivocó. Ayer se publicó una resolución en la que se precisa que la investigación que tenía a su cargo Espinoza como titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, pasará ahora a su nueva oficina como máxima autoridad del Ministerio Público. No la suelta.

