YONHY LESCANO

Adiós a la lampa

Yonhy Lescano, el excongresista y excandidato a la Presidencia por Acción Popular, le dijo adiós —con carácter irrevocable— al partido de la lampa, y lo hizo despotricando de sus dirigentes y quejándose del maltrato que recibió de ellos en las últimas elecciones generales ¡hace más de dos años! “Quienes fueron elegidos por el pueblo y la dirigencia del partido han abandonado su ideología y principios”, espetó. Bueno, ni modo, a llorar al río.





ESSALUD

Pedilones

Al mismo estilo de los congresistas de la República, en Essalud quieren pegarla de generosos con plata ajena. Y es que en vísperas de la Navidad han enviado una circular a los funcionarios de las 24 gerencias de la sede central para que cada uno se porte con un mínimo de “tres regalos nuevos y sin envolver” para los pacientes entre los 0 y 17 años de diferentes hospitales de Lima. Ahhh, y como son taaaan considerados, sugieren algunos obsequios que van desde sonajas y juegos electrónicos hasta dispositivos de música y parlantes. ¿Y quiénes los envolverán? Pues faltaba más, el personal de la Oficina de Comunicaciones. ¡Qué tal detallazo! ¿No?





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Nuevo tribuno

Con 103 votos, dieciséis más de los 87 que requería, fue elegido como nuevo integrante del Tribunal Constitucional (TC) el abogado Pedro Hernández Chávez, quien reemplazará en el cargo al fallecido tribuno Augusto Ferrero Costa. Hernández, quien se desempeñaba como asesor en el despacho del magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse, registra dos denuncias por violencia familiar, las mismas que fueron archivadas en su oportunidad.

MARTÍN VIZCARRA

Buscando fondos

Parece que a Martín Vizcarra no le va bien con su partido Perú Primero y anda buscando fondos promocionando la venta de “unos millares” de lagartitos de peluche. Y como quien no quiere la cosa, recordó que en streaming se puede ver la película de animación en 3D llamada Leo, que ¡oh casualidad!, también cuenta la historia de un lagarto. “Ahora dirán que Netflix nos está apoyando”, ironizó. Bueeeno, una cosa es que a uno lo apoyen y otra que uno se cuelgue de otros para promocionarse, ¿o no?