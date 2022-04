Lo dejan sin piso - I: A rey muerto

No le habría caído nada bien al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que el cardenal Pedro Barreto, tras su reunión con el presidente Pedro Castillo, anuncie que “habrá un nuevo gabinete y un premier que no dependa del partido Perú Libre...”. Auchh. ¿Y dónde quedó entonces aquello que tanto repetía Torres de que el gabinete estaba sólido? Bueeeno, no será el primero, y menos el último, al que le dicen chau y le buscan reemplazo sin previo aviso, ¿o no?

Lo dejan sin piso - II: Sin previo aviso

Si no, que lo diga el presidente ejecutivo del Senamhi, Patricio Valderrama, quien informó ayer, a través de sus redes sociales, que se enteró de su salida a través del diario oficial El Peruano. “Nunca pude tener una reunión con (el ministro Modesto) Montoya o las viceministras para explicar el plan que habíamos elaborado para hacer del Senamhi un servicio eficiente, confiable y centrado en la prevención de desastres”, se lamentó.

Willax TV: Fuera del aire

Extraña, muy extraña la repentina caída de la señal de Willax TV la noche del miércoles y justo en momentos en que se difundía una denuncia contra el gobierno del lapicito en el programa que conduce Beto Ortiz. ¿Casualidad? ¿Fueron los duendes? Hasta ahora ninguna autoridad ha dado las razones de este “accidente” selectivo que afectó a un medio de comunicación que tiene una línea abiertamente de oposición al régimen. A estar alertas.

Bruno Pacheco: Se victimiza

Desde la clandestinidad, el prófugo exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco –para quien el Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva– denunció ser víctima de una supuesta persecución política y dijo que solicitará a la comunidad internacional la tutela de sus derechos. Mejor que se someta a derecho y le responda a la justicia.

(GEC)

En Fuerza Popular: Deshojan candidatos

Miguel Torres, excongresista y jefe del gabinete de asesores de la bancada de Fuerza Popular, no descartó la posibilidad de que ese partido respalde la candidatura del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a la alcaldía de Lima. Sin embargo, aclaró que escucharán otras propuestas. Además, informó que César Combina postulará por la agrupación a la alcaldía de San Isidro. Habrá que ver si en esa plaza remonta ese magro 1% de apoyo que tenía para Lima, habrá que ver...

VIDEO RECOMENDADO

En esta edición de Código Dinero, Cristian Arens, nos habla sobre las criptomonedas y nos da unos tips para saber usarlas.