DEMORANDO SU PASO A LA IRRELEVANCIA - I

Forsyth se cree país





En un arranque de demagogia brutal, el embajador Harold Forsyth se vende como el abanderado de una demanda contra Dina Boluarte, a sabiendas de que ningún particular ni ONG puede solicitar abrir proceso ante la Corte Penal Internacional. Y es que los estatutos son bien claritos, pues establecen que solo lo puede hacer un país signatario del Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad o el fiscal de la Corte Penal Internacional.

Harold Forsyth. Foto: archivo GEC





DEMORANDO SU PASO A LA IRRELEVANCIA - II

Solo lleva y trae





Así que toda la movida de Forsyth será ir a la oficina del fiscal y entregarle la información, esperando que este considere que hay razones para solicitar a la Corte que investigue a la señora Boluarte. De acuerdo con el Estatuto, no se aplica en este caso el genocidio. Y en cuanto a “crímenes de lesa humanidad” no hay seguridad de que acepten la denuncia porque eso implica que el asesinato se ha cometido como “parte de un ataque organizado y sistemático contra la población civil”, y eso no es lo que ocurrió en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. Eso sí, en el camino Forsyth se ha ganado una primera página en La República y demorado su paso a la irrelevancia.

Harold Forsyth. (foto: Andina)





CÉSAR ACUÑA

El financista de Elías





El líder de Alianza para el Progreso, César ‘plata como cancha’ Acuña, ironizó sobre el pacto entre Podemos Perú y el movimiento Trabajo más Trabajo de su excontendor electoral, el excongresista aprista Elías Rodríguez. “(Rodríguez) ha llegado a un espacio donde va a tener un protector, un amigo, va a tener un orientador…”, manifestó condescendiente. Sin embargo, cuando se pensaba que todo era amor y paz salió con que el excompañero también tendrá en José Luna Gálvez “a uno que le ponga la plata”. Auch.

César Acuña Peralta





WALDEMAR CERRÓN

Congresista trolex





El congresista por Perú Libre, Waldemar Cerrón, quiso pegarla de humilde tras la denuncia de que, al mejor estilo de la presidenta Dina Boluarte, luce un reloj marca Rolex. Para barajarla aseguró que su relojito “no es Rolex, es Trolex”, y añadió suelto de huesos que lo pondrá en subasta con un “precio base” de 300 soles. ¿Habrá algún incauto que se anime?

Waldemar Cerrón. (Foto: GEC)





MORGAN QUERO

¡Váyase a su casa!





Vergüenza ajena da el ministro de Educación, Morgan ‘franelita’ Quero. Ante la grave denuncia de casos de violencia sexual contra niñas awajún por parte de sus profesores —524 desde 2010 a la fecha—, el dizque titular del Minedu y jefe de campaña de Dina Boluarte sostuvo que se trata de “una práctica cultural que sucede en los pueblos amazónicos…”. ¿Práctica cultural? Qué grande le queda el cargo…

Morgan Quero, ministro de Educación. Foto: GEG / Hugo Pérez





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.