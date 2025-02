Estas son las cortitas de hoy viernes 14 de febrero de 2025

CÉSAR ACUÑA

Todo le resbala

Ya no sabemos si reír o ponernos a llorar. El gobernador regional de La Libertad, sí, el aliado de la presidenta Dina Boluarte, César Acuña Peralta, no parece estar preocupado por los asaltos, robos y asesinatos que golpean a la región. “Desde diciembre hasta ahora no hay ningún secuestro, no hay amenazas a empresarios, ahora lo que hay es bastante extorsión y las bombas…”, declaró muy relajado a los periodistas. O sea, en La Libertad no pasa nada. Vergüenza ajena.

Imagen

RAÚL PÉREZ-REYES

Sí pero no, no pero sí

A pocas semanas de la inauguración del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, el Gobierno sigue enredándose en sus explicaciones para disfrazar su incompetencia. Esta vez fue el turno del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, quien aseguró que los dos puentes de acceso al terminal “no son precarios, están muy bien hechos y no son provisionales”. Peeero, ojito, ahí nomás precisó que cuando el puente Santa Rosa esté concluido, el segundo puente modular será reemplazado por otro igualmente metálico”. ¿No que no eran provisionales? ¿En qué quedamos?

Imagen

KELLY PORTALATINO

Amor ciego

Y en vísperas del Día del Amor y la Amistad, la congresista por Perú Libre, Kelly Portalatino —sipi, la misma que se chateaba con Vladimir Cerrón estando ya él en la clandestinidad— salió a lanzarle flores a su alicaído líder, y añadió que tiene fe “en que él pueda tener todas las condiciones necesarias para ser candidato” en 2026. Además, agregó que su líder partidario “es el único” que podría indultar a Pedro Castillo. Uhm, ¿de verdad? ¿No dijo Cerrón que el profe fue un “fraude electoral” y lo había decepcionado? Vaya, vaya, todo lo que se hace por ganar los votos de los incautos castillistas.

Imagen

JOAQUÍN RAMÍREZ

Amor de lejos

Parece que Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y otrora financista de Fuerza Popular, ha quedado curado del fujimorismo. Consultado sobre la posibilidad de un retorno a la agrupación naranja —de la que fue secretario general y se alejó hace casi nueve años—, se le esfumó la sonrisa del rostro, y dijo que ahora “está trabajando en su región”. Uhm, ¿Y Keiko Fujimori?

Imagen

DANIEL MAURATE

Consejitos

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se mostró a favor de que se hagan cambios en el sistema previsional si alguna empresa se está aprovechando de ello o se está dando un maltrato a los pensionistas. “Si hay algún problema, si algo está funcionando mal, hay que corregirlo”, comentó. Bueno, bueno, en el Ministerio del Interior tampoco funcionan las cosas bien, a ver si le traslada el consejito a la presidenta Dina Boluarte.